Двое воспитанников сбежали из детского сада в Санкт-Петербурге

Полчаса прогулки по Петербургу стали поводом для больших проверок прокуратуры и Следственного комитета. Двое мальчиков четырех лет сбежали из детского сада и успели пройти через реку и два оживленных перекрестка. Пока их искали, родители нафантазировали самое страшное. Обошлось: дети живы и здоровы. Но куда смотрели воспитатели, охранник и как вообще дети выбрались из садика? Корреспондент «Известий» Павел Панов искал ответы на месте.

Воспитанники детского сада на Уральской улице беспрепятственно вышли за территорию через эту калитку, которая почему-то была открыта. Сегодня уже после побега магнитный замок починили и он заработал.

Как рассказала воспитательница сначала, она разрешила детям сходить за воланчиком, который у них перелетел через забор. Спустя некоторое время двое мальчиков уже без контроля взрослых решили отправиться на прогулку по городу. Только спустя полчаса в саду обнаружили пропажу детей. Заведующая сообщила о чп родителям.

«Мне жена звонит, говорит, ребенок не в детском садике. Я, естественно, в испуге, прибегаю сюда. Говорят, ребенка нет, все, ушел», — говорит Сергей, отец одного из воспитанников.

Взрослые прочесывали дворы, исследовали набережную реки Смоленки, которая протекает поблизости. Пропавших детей нигде не было. Мать одного из мальчиков даже обратилась к поисковикам.

Двое малышей успели пройти почти километр по городу. На пути был Уральский мост, два оживленных перекрестка. Здесь возле 42 дома на 9 линии Васильевского острова их встретила пожилая петербурженка. Не получив от детей внятного ответа на вопрос, где ваши родители, она позвонила в полицию.

Уже в отделение пригласили родителей. Мальчиков осмотрели медики — с ними все было хорошо. Правда, один из юных путешественников сильно испугался и плакал.

«Я хочу лично поблагодарить тех бабушек, которые вызвали полицию. Дети прошли такое расстояние, и никто их не остановил», - говорит Надежда, мать одного из мальчиков.

«В садиках полно таких случаев, убегают дети, и в этом садике убегали. Шумиху какую-то непонятную подняли», — говорит супруг воспитателя детского сада Алексей Кочетков.

За побег детей охраннику дошкольного учреждения грозит лишь дисциплинарное взыскание. Максимум — увольнение. Это если с детьми ничего не произошло. Если бы наступили серьезные последствия для их здоровья или жизни, могла быть и уголовная ответственность.

«Родители при любых обстоятельствах, даже если дети по сути не пострадали, имеют право обратиться в суд с гражданским иском о компенсации морального вреда, то есть тех физических и нравственных страданий, которые они претерпел», — рассказала адвока Елена Селина.

Родители ушедших мальчиков подумают, требовать ли компенсацию. Но точно не хотят, чтобы подобное потрясение кто-то переживал снова.

«Хотелось бы, чтобы все эти доводчики, магниты, все это работало, все было это исправно, да, чтобы охранники, которые сидят не просто там, да, отсиживали свое место, а наблюдали, смотрели в эти камеры, для этого они там и работают», — говорит Сергей, отец одного из сбежавших мальчиков.

Помимо кадровых решений, которые последовали после детского побега, в администрации, следственном комитете и прокуратуре начали свои проверки.

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