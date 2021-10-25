Как узнать тайный код своего имени и раскрыть характер

Человеческое имя хранит очень много о носителе. В зависимости от того, как назвали ребенка при рождении, такие черты характера и проявляются в будущем, считают эзотерики. С помощью нумерологии каждый может приоткрыть завесу тайны.

Каждой букве соответствуют цифры из нумерологической таблицы. Нужно взять каждую из них в своем имени и сложить и сложить.

Рассчитать свое персональное число можно с помощью нижеприведенной таблицы. Например, ваше имя Александр, то нужно сложить 1+2+5+2+3+1+5+4+2=25=2+5=7. Это персональное число имени.

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1. Единица в нумерологии — солнечный свет и энергия. Люди этой цифры отличаются лидерскими качествами, добиваются поставленных целей. Они добродушны, справедливы и бережны к окружающим. Обществу предпочитают одиночество, чтобы реализовать творческие цели.

2. Двойка относят к лунной энергии. Люди с этим кодом обычно остаются на втором плане, бывают ведомыми как в коллективе, так и в личной жизни. У них развита интуиция, дружелюбие, порой они излишне эмоциональны. Им нужна твердая опора среди близких.

3. Тройка наделяет людей оптимизмом и жизнелюбием. Они везунчики, всегда находят правильный выход из затруднительного положения. Добродушные по натуре, эти люди обязательно используют подвернувшуюся сложную ситуацию себе на пользу.

4. За оригинальность и нестандартный подход к делам отвечает четверка. Люди этой цифры независимы, следуют своим принципам. Они умеют веселиться, предпочитают большие дружеские компании и отдых на природе. Их отличает хорошая память и быстрота реакции на изменения. Из них получаются талантливые организаторы.

5. Цифра пять наделяет людей инициативностью, пытливым умом. Они выбирают редкие профессии, чтобы посвятить свою жизнь необычным изысканиям и новым открытиям. Не терпят невежества и глупости, могут быть язвительными с оппонентами.

6. Шестерка отвечает за легкость в общении и быструю приспособляемость, а также творческий потенциал. Носители этого кода всеобщие любимцы, вызывают у всех положительные впечатления. Выбор профессии у них основан на предпочтении общения и помощи. По-настоящему умеют радоваться жизни во всех ее проявлениях.

7. Люди-семерки уступчивы, чувствительны и неорганизованны. Их непоследовательность оборачивается плохим финансовым положением, а задуманные задачи не доводятся до логического конца. Эти люди избегают конфликтных ситуаций, заторможены и долго собираются при принятии очередного решения.

8. Люди числа восемь прагматичны. Они склонны следовать правилам и нормам, требовательны к окружающим, предпочитают порядок во всем. Носят маску холодности и безразличия, не подпускают к себе посторонних. Их отличает трудолюбие и педантизм, а это ведет к материальному благополучию. «Восьмерки» всегда верны своим близким.

9. Людям под числом девять нельзя мешать на пути к цели, иначе они сделают все наоборот. Иногда из-за излишней импульсивности им сложно рассчитать свои силы, это приводит к неудачам в делах. Они порой испытывают трудности в романтических отношениях из-за повышенного самолюбия.

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