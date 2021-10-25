Арзамасова показала видео с двухмесячным сыном, уснувшим на груди Авербуха

Актриса восхищена энергией супруга — при невероятно плотном рабочем графике он никогда не упускает возможность приласкать наследника.

Актриса Лиза Арзамасова показала подписчикам в Instagram, как ее супруг, фигурист и хореограф Илья Авербух, нежно заботится о двухмесячном сыне Лвье. На видео, опубликованном артисткой в микроблоге, спортсмен баюкает уснувшего у него на груди малыша. Лицо папы светится радостью.

«Ну и о простой человеческой радости… Она выглядит вот так», — подписала кадры Арзамасова.

Актриса восхищена энергией мужа: с его плотным графиком всегда находить время на семью должно быть трудно. Сейчас Авербух занят подготовкой к столичной премьере ледового спектакля «Анна Каренина», ежедневно он работает над номерами для эфиров «Ледникового периоды». Приходя домой после всех дел и забот, фигурист не спешит под одеяло. Лучшим отдыхом для него становится время, проведенное с наследником.

«Обязательно — подарить улыбку Льву Ильичу. И ко всем вот так — бережно…» — добавила Арзамасова.

Поклонники в восторге от пары и трепетного отношения друг к другу членов звездной семьи. В комментариях к посту артистки они щедро похвалили внимательного папу и порадовались за оберегаемую им маму.

«Ох, Лиза! И Лева волшебный, и пара ваша — удивительно гармоничная»;

«Какое это милое, спокойное, семейное, теплое счастье»;

«Это прекрасно, и счастье, когда такой папа у ребенка! Мама счастлива, это точно!»

«Умиление зашкаливает»;

«Просто через край нежность! Эти мгновения ни с чем не сравнить», — пишут фолловеры.

Авербух и Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года. Об их романтических отношениях стало известно несколькими месяцами ранее. 14 августа 2021-го в семье появился малыш. У хореографа также есть старший сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой. Юноша проживает с отцом и молодой мачехой, с которой общается позитивно и доверительно.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Илья Авербух пояснил, почему они с Елизаветой Арзамасовой откровенно рассказывают о своей личной жизни в соцсетях.