Принцесса Японии уехала на свадьбу с однокурсником на фоне протестов в Токио
В Токио проходит акция протеста против свадьбы бывшей японской принцессы Мако
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kento Nara/Geisler-Fotopress; AP; Reuters
Избранником экс-наследницы престола стал ее однокурсник. Пара решила уехать в США.
Японская принцесса Мако стала обычной гражданкой, решив выйти замуж за мужчину без титула. Об этом сообщает телеканал NHK.
Невеста покинула императорскую резиденцию, где жила все это время с семьей, по традиции поклонилась всем собравшимся, села в машину и уехала на церемонию бракосочетания.
Избранник девушки — Кей Самкро, бывший однокурсник без титула. Молодожены не собираются проводить пышную свадьбу, в том числе из-за негативной реакции общественности. Пара планирует жить в США, где возлюбленный принцессы будет работать в местной компании. С ее уходом из монаршей семьи династия сильно сократится.
В Токио начались акции протеста. Около ста демонстрантов собрались у парка Хибия. Они намерены пройти по центральным улицам с флагами и транспарантами, призывающими отменить свадьбу. Акция носит мирный характер, протестующих сопровождают полицейские.
Ранее 5-tv.ru писал, что в начале октября правительство премьер-министра Японии Есихидэ Суги ушло в отставку.
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