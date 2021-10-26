Убитый в бане в Новой Москве оказался легендарным ОБЭПовцем Новосельцевым

Бывший заместитель начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД в прошлом раскрыл личность киллеров губернатора Магаданской области.

Стала известна личность пенсионера, тело которого нашли зарезанным в одном из населенных пунктов Новой Москвы. По данным 5-tv.ru, им оказался бывший заместитель начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрей Новосельцев.

Он известен тем, что раскрыл заказное убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, застреленного в Москве на Арбате.

ТАСС / Чумичев Александр

Подозреваемыми в преступлении оказались Александр Захаров и Мартин Бабакехян, которые скрывались в Испании, но были экстрадированы в Россию. Фигурантами дела стали еще двое злоумышленников — Артур Анисимова и Масиса Ахунц. В 2011 году Мосгорсуд приговорил их к лишению свободы сроком от 13,5 до 19 лет.

Как писал 5-tv.ru ранее, в селе Десна соседи обнаружили тело 73-летнего мужчины. Оно пролежало на полу в бане около суток. На шее, груди, предплечьях и голове были зафиксированы множественные колото-резанные раны. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».