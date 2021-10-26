Вдова Караченцова рассказала детали обнаружения Светланы Светличной

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 159

Знаменитую актрису, страдающую деменцией, искали с 22 октября.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Звезда советского и российского кино Светлана Светличная нашлась, что вызывало вздох облегчения у коллег по цеху. 81-летняя актриса пропала еще 22 октября.

«Нашли!» — вскрикнула в комментарии для 5-tv.ru вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

Она добавила, что Светличная сама пришла на киностудию имени Горького. На вопрос о том, где знаменитость могла быть все эти дни, Поргина отметила: «Бродила».

+4° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
69.55
-0.58 80.70
-1.04
Откажитесь от ожиданий! Китайский совет дня на вторник, 26 октября

Последние новости

15:16
Люди прыгали из окон, спасаясь от пожара в Балтийске
15:14
«С женой вместе ходим в клубы»: Лещенко о семейной жизни спустя 43 года брака
15:04
Дмитрий Песков о переговорах по газу с Молдавией: «Позиция Газпрома обоснована»
14:58
Как бы выглядели фильмы о Гарри Поттере в СССР?
14:56
США ввели новые правила въезда для россиян
14:50
Раскрыта личность убитого в квартире москвича с женой и ребенком

Сейчас читают

Источник сообщил о местонахождении Светланы Светличной
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 25 октября по 7 ноября
Жорин прокомментировал заявления Моргенштерна о бессмысленности Дня Победы
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака