Жорин прокомментировал заявления Моргенштерна о бессмысленности Дня Победы

Заявивший о бессмысленности празднования Дня Победы 9 мая рэпер Алишер Моргенштерн — не злодей, не попиратель чести ветеранов. Он просто молодой человек, который, как и тысячи его ровесников, не понимает некоторых жизненных ценностей и нуждается в просвещении. Такое мнение относительно скандального интервью музыканта телеведущей Ксении Собчак выразил звездный адвокат Сергей Жорин.

В беседе, опубликованной на YouTube-канале журналистки, она подметила, что считает себя патриоткой, но при этом исполнение Давой песни «Журавли» назвала пошлятиной. На это Моргенштерн ответил поразившими многих россиян словами.

«Я тебе честно скажу, я вообще не понимаю вот этого вот праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — сказал исполнитель.

Артист также добавил, что важно добиваться новых побед — в науке, технике, космосе, а не оглядываться назад, вспоминая кровопролития прошлого века. По словам Моргенштерна, сам он не стал бы сниматься в клипах к 9 мая.

На зарождающей волне хейта Жорин решил объяснить, что на самом деле значит высказывание его знаменитого клиента. Как представитель интересов Моргенштерна юрист находится с ним в постоянном контакте. Он отметил, что рэпер — хороший парень, очень открытый и честный, который привык говорить то, что думает. При этом, как и любой другой, артист может в некоторых постулатах заблуждаться.

«Я бы в данном случае призвал общественность не осуждать его. Я и сам не согласен с такой его позицией по данному вопросу, но понимаю, что нужно не наказывать его за это, а как-то все-таки объяснить. Потому что Алишер олицетворяет нынешнюю молодежь — многие молодые люди действительно что-то не понимают, не знают», — подчеркнул адвокат.

Жорин предложил не «уничтожать» Моргенштерна и согласных с ним людей в социальных сетях, а поступить мудро и, возможно, изменить его мнение. Юношам и девушкам нужно аргументированно объяснять, почему Победой гордятся, для кого это важно, зачем ежегодно отмечать этот день и тратить на парады большие деньги.

«Я в преддверии волны хейта хотел бы общественности сказать, чтобы они не воспринимали его как какого-то определенного человека. Это срез общества, молодых людей, которые действительно что-то не понимают, поэтому мы, более взрослые люди, должны им это объяснять и рассказывать еще более подробно и доходчиво», — заключил Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что творчество Моргенштерна стало объектом анализа Краевого психоневрологического диспансера № 1 в Красноярске — местные эксперты признали песни рэпера опасными для детей. Комментируя ситуацию, Сергей Жорин отметил, что претензий современных бдительных ревизоров не выдержали бы многие легендарные группы и исполнители, в том числе «Кино», «Гражданская оборона» и даже «Ласковый май».