Жорин о проверке СК в отношении Моргенштерна: «Явится для дачи объяснений»

Звездный юрист подчеркнул, что его подзащитный не призывал отменять День Победы.

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал предстоящую проверку по факту высказывания молодого рэпера Моргенштерна о Дне Победы. Юрист заявил, что его подопечный явится к следователю и даст все необходимые объяснения. Судя по всему, защита намерена сотрудничать со следствием.

«Конечно же, Алишер явится в СК для дачи объяснений в рамках этой проверки, и мы сделаем все возможное, чтобы способствовать объективности и беспристрастности этого мероприятия», — сказал он в беседе с 5-tv.ru.

Жорин также подчеркнул, что шоумен не призывал отменять празднование Дня Победы в России. По его словам, такие заявления в СМИ не являются достоверными.

«Информация о том, что Моргенштерн предлагал отменить или запретить День Победы не соответствует действительности. Таких слов Алишер не произносил. В интервью Ксении Собчак он сказал о непонимании этого праздника и уже принес за это извинения у себя в социальных сетях», — подытожил юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин заявил, что его жена Валерия никогда не пойдет на интервью к Собчак. Продюсер наслышан про историю с Моргенштерном и не намерен подставлять супругу под удар.