Сломали шею и перерезали горло: детали зверского убийства семьи банкира Яхонтова в Москве

Истерзанные тела топ-менеджер, его жены и сына обнаружили близкие друзья семьи.

Чудовищные подробности убийства экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи стали известны 5-tv.ru. По словам источника, самому бизнесмену и его супруге перерезали горло. Перед этим их жестоко избили. Не менее жестоко злоумышленники расправились с восьмилетним сыном — ему сломали шею. На следующий день мальчик должен был улететь на спортивные сборы в Турцию на чемпионат по теннису.

Неизвестные жестоко расправились с бывшим топ-менеджером Смоленского банка Михаилом Яхонтовым, его женой и их сыном в Москве прямо в их собственной квартире — истерзанные тела обнаружили родственники и близкие друзья. Родные не могли дозвониться до Яхонтовых на протяжении нескольких дней и вызвали полицию.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следственный комитет опубликовал кадры из злополучной квартиры.

Предположительно, убийство связано с сомнительным прошлым главы семьи. Михаил отбывал наказание за махинации, связанные с хищениями в банке. Вместе с подельником он вывел из кредитного учреждения за границу более 600 миллионов рублей.

Близкие семьи в беседе с 5-tv.ru рассказали, как обнаружили убитых. Они до последнего надеялись, что Яхонтовых нет дома. Находка привела их в шок и до сих пор не укладывается в головах.