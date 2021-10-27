Если завтра война: эксперт поставила под сомнение боеспособность флота США

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Егор Измалкин
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Советник НАТО: офицеры ВМС США теряют боевой дух и превращаются в менеджеров

Если завтра война: эксперт поставила под сомнение боеспособность флота США

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

Старший советник Атлантического совета Вашингтона Харлан Ульман в статье для The Hill назвал главные минусы американских ВМС.

Военно-морские силы США имеют ряд проблем, которые связаны как с подготовкой кадров, так и с финансированием. О них рассказал, доктор философии, старший советник Атлантического совета Вашингтона Харлан Ульман в статье для The Hill.

Эксперт напомнил, что последним крупным сражением ВМС стало вторжение на японский архипелаг Окинава в середине 1945 года. С тех пор американские военные корабли не использовались для серьезных битв.

Сейчас обстановка на мировой арене заставляет США с большей настороженностью наблюдать за действиями КНР и РФ, отметил Ульман. За последние годы Пекин нарастил силы, которые вполне могут начать вторжение на Тайвань. В этом случае американцам, если они решат вступиться за остров, придется участвовать против современного и хорошо вооруженного флота Китая.

Кроме того, по мнению аналитика, вызывает тревогу пожар на USS Bonhomme Richard. Оказалось, что даже с такой ситуацией ВМС США справляются с трудом.

Ульман рассказал, что младший офицерский состав жалуется на низкий моральный дух моряков, а командование не проверяет оперативную готовность боевых подразделений флота. Также существует очевидная проблема с финансированием ВМС.

Серьезным недостатком стало и отсутствие преемственности: на флоте нет офицеров, которые бы реально участвовали в каких-либо сражениях. Они, полагает эксперт, превращаются в менеджеров, поведение которых сложно предсказать при реальной военной угрозе.

Только кардинальная реформа военно-морского образования позволит улучшить ситуацию с уровнем подготовки офицерского состава, пояснил эксперт. По его мнению, также больше внимания стоит уделять военно-морским учениям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как при столкновении подлодки ВМС США с неизвестным объектом пострадали 11 моряков.

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