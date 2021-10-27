«Только после смерти Табакова они загавкали»: Мохов заступился за Марию Зудину

Актер отметил, что негатив в сторону жены Табакова начался лишь после его смерти.

Актер Александр Мохов возмутился тому, какая ныне грязь льется на вдову Олега Табакова Марию Зудину. На протяжении трех лет за ее спиной от коллег по цеху только и слышно — при жизни ей восхищались и уважали, а после смерти Табакова она без него она не интересна как актриса. О своем негодовании артист сообщил в эфире телевизионной передачи «Судьба человека».

«Благодаря Табакову Марина была за мощной спиной и играла много ролей. Я видел скабрезные статьи о ней. Одно меня взбесило: почему коллеги не говорили что-то о Марине, когда Олег Павлович был жив?! А теперь начали гавкать. В чем смелость? Как? Зачем?», — поделился недовольством Мохов.

Он отметил, что, несмотря на нападки на вдову Табакова, она держится достойно и не позволяет в ответ поливать кого-то грязью.

Мария Зудина после смерти мужа и сама жаловалась, что ролей в театре у нее поубавилось. И причиной тому называла смену худрука Московского театра имени Табакова на Владимира Машкова.

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