Пожилая Кадышева ответила на слухи о страшной болезни: «Я борюсь»

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Виктория Андреева
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Надежда Кадышева опровергла слухи о своей болезни

Пожилая Кадышева ответила на слухи о страшной болезни: «Я борюсь»

Фото: ТАСС / Иванов Артем

Тема:
Эпидемия коронавируса

62-летняя певица пропала на полгода. Неужели она пострадала от COVID?

Народная артистка России Надежда Кадышева впервые после долгого перерыва показалась перед зрителями. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» дала большой концерт и рассказала, почему на самом деле не хотела выходить на сцену больше полугода.

«Мы в этот ковидный период немного подустали. Может быть, я и болела. Но сейчас борюсь и очень собой довольна!» — сообщила певица корреспондентам НТВ.

62-летняя Надежда Никитична прекрасно понимает, что большая пауза в работе заставляет нервничать фанатов. Но в этот раз на ее «пропажу» обратили внимание даже звездные коллеги. Появились слухи о тяжелой болезни артистки: поговаривали, что все чаще она выглядела изможденной и усталой. К счастью, все оказалось с точностью до наоборот.

«Я люблю полежать, почитать, себя похолить-полелеять, сходить в спа, сделать какие-нибудь процедуры — чисто женские радости! <…> Я стараюсь быть здоровенькой! У нас весь театр вакцинировался. Я живу и радуюсь», — заверила Кадышева, опровергая страшные домыслы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что онколог заподозрил у народной артистки России Надежды Кадышевой тяжелую болезнь. По мнению эксперта, она могла передаться артистке от родственников.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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