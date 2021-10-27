Присяжные оправдали экс-главу Раменского района по делу об убийстве его любовницы

Подозреваемого в убийстве любовницы экс-главу Раменского района Андрей Кулакова оправдали. Такое решение принял суд присяжных.

Кулаков не смог сдержать эмоций во время оглашения. Плакали и родные экс-чиновника.

К слову, оправдание не было 100%-ным. Один из присяжных посчитал его виновным, а пятеро проголосовали за невиновность подозреваемого. Но решение было принято в пользу Кулакова и судья Диана Алмаева приказала осводить его в зале суда.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, тело Евгени Исаенковой было найдено в мае 2019 года в салоне представительского Mercedes. Криминалисты установили, что чиновница была задушена. По подозрению был задержан ее любовник Андрей Кулаков. В ходе расследования было установлено, их связывал долгий роман, при этом у обоих были семьи. По некоторым данным, последняя переписка любовников была не из приятных: Исаенкова якобы угрожала Кулакову разорвать отношения. Все время судебного процесса Кулаков настаивал на своей невиновности.