Принц Гарри впал в глубокую депрессию из-за госпитализации Елизаветы II

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Артем Зайцев
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Принц Гарри обеспокоен состоянием здоровья своей бабушки королевы Елизаветы II

Принц Гарри впал в глубокую депрессию из-за госпитализации Елизаветы II

Фото: www.globallookpress.com / PPE/face to face

Наследник престола не хочет, чтобы повторилась история с его дедушкой принцем Филиппом.

Британский принц Гарри очень обеспокоен состоянием своей бабушки королевы Елизаветы II. Он не хочет, чтобы повторилась ситуация с принцем Филиппом, когда он не успел попрощаться со своим близким родственником до его смерти, рассказал сайт Metro.

«Он бы никогда себе не простил, если бы, то же самое произошло с его бабушкой», — рассказал анонимный источник.

Известно, что принц намеревается посетить Великобританию ближе к Рождеству, чтобы наконец-то познакомить дорогую сердцу бабушку с ее правнучкой Лилибет.

На днях королева Елизавета II, по совету врачей, отменила свою поездку в Северную Ирландию, которую достаточно давно планировала. Она принесла извинения жителям региона и поделилась надеждой на то, что вскоре сможет приехать к ним. Позже стало известно, что королева ту же ночь провела в больнице. Причина ее госпитализации не уточняется, однако известно, что, в последнее время, королева стала хуже выглядеть и начала ходить с тростью. Последнего не наблюдалось за ней с 2003 года, когда монарх восстанавливалась после операции на ногу.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в январе 2020 года отказались от своих регалий из-за дискриминации со стороны королевской семьи. Они стали финансово независимыми от престола и переехали жить в Америку, рассказала Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях госпитализации королевы Елизаветы II.

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