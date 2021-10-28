Как понять, что у вас есть «третий глаз»

Многие думают о понятии «третий глаз», как о буквальном явлении. Однако не стоит воспринимать все так прямолинейно. Важно знать — исторически считается, что «третий глаз» — это достояние высших богов и прорицателей. Это люди и существа, которые едины с духовным сущим, и теперь они могут видеть суть абсолютно всего. Также считается, что «третий глаз» есть у каждого человека, но не все способны его открыть, не всем дано обуздать этот мистический дар. О том, как узнать, являетесь ли вы избранным обладателем этой силы, рассказывает сайт Лиза.

Особые признаки

Обычно обладателями открытого с рождения «третьего глаза», являются кареглазые люди. Но, помимо этого, есть целый ряд черт, которые свидетельствуют о том, что у вас есть большой потенциал к открытию глаза и использованию всех его преимуществ.

Например, вы ощущаете тяжесть во всем теле или в отдельных его частях. У вас случаются периодические покалывания в ладонях или покалывает нос. Если попробовать растереть свои ладони, а затем выставить их друг против друга, то вы сможете почувствовать сильный поток энергии, который протекает через ваши конечности. Головные боли, неприятные ощущение в области носа, его пульсация. Часто это приводит к насморку. Перед вашими глазами начинают летать «мушки», за которыми трудно уследить, но так легко заметить. При закрытии глаз, вы можете видеть разноцветные вспышки света.

Часто, вы можете ощущать жжение между бровями — это главный признак присутствия вашего открытого «третьего глаза».

Если вы заметили ваш потенциал к открытию и использованию силы «третьего глаза», то не следует его запускать. Нужно развивать и тренировать свою способность.

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