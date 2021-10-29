Какие знаки зодиака наиболее подвержены магнитным бурям в октябре

В этом году особо сильные магнитные бури выпали именно на октябрь, поэтому метеозависимые люди очень тяжело переносят этот период. Конец второго осеннего месяца готовит для метеопатов очень скверный прогноз. Дело в том, что затяжная магнитная буря началась еще 25 октября, а ее пик выпадает на 30 число. Поэтому крайне важно знать, что ожидает конкретно вас в этот период. В этом нам помогут наши знаки зодиакального круга, а 5-tv.ru расскажет о том, какие из них наиболее подвержены этому природному явлению.

Какие знаки попадут под влияние магнитной бури?

Сильнее всего влияние геомагнитного поля почувствуют знаки огня — Стрелец, Овен и Лев. Фазы Луны тоже влияют на наше состояние, однако, в этот период, естественный спутник Земли будет находиться в своей третьей четверти, что все представители астрологического круга переносят спокойно. При вхождении в полнолуние, состояние некоторых знаков может сопровождаться головными болями, головокружениями или учащением пульса.

Если говорить о рекомендациях врачей, то медики советуют потреблять побольше воды и не нарушать режим сна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности о текущей магнитной буре.