Берегитесь, гипертоники! Магнитная буря красного уровня накроет Землю в конце октября

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Карина Бернтгольц
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Магнитная буря красного уровня накроет Землю в конце октября

Берегитесь, гипертоники! Магнитная буря красного уровня накроет Землю в конце октября

Фото: Depositphotos / Elf+11

Тема:
Погода

Наиболее опасным предстоящий период станет для сердечников и людей, страдающих головной болью.

Сильнейшие магнитные бури доставят немало хлопот метеозависимым людям в конце октября. Волна геоударов придется на период с 25 по 30 октября. В предпоследний день месяца влияние магнитной бури на людей будет ощущаться особенно заметно - она достигнет красного уровня. Велика вероятность переутомлений, головных болей, перепадов настроения, обострения хронических болезней даже у тех, кто обычно не зависит от вспышек на солнце. 

График магнитных бурь

Первые недомогания метеозависимые смогут почувствовать уже 23 октября. Магнитное возмущение продлится вплоть  30 октября, однако с 26 по 28-е его влияние на людей будет менее заметно. 

Ноябрь для метеозависимых будет более спокойным месяцем. Небольшие недомогания они могут почувствовать 11, 15 и 18 числа.

Как уберечь свое здоровье в период магнитных бурь

В период данных погодных явлений возрастает риск инфаркта и инсульта, мигрени, перепадов артериального давления и возникновения неконтролируемых стрессов. Чтобы минимизировать риски, стоит отказаться кофе, энергетиков, алкоголя и табака, а также путешествий на автомобиле, поезде или самолете. В день магнитной бури необходимо хорошо выспаться, пить успокаивающие чаи и по возможности больше времени проводить дома. 

Впрочем, бытует мнение, что метеозависимости как таковой не существует, и все это - не более, чем выдумки людей. Так правда это или вымысел? Ранее 5-tv.ru подробно объяснил это эксперт. 

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