Соседи о покойном генерале ВДВ Анатолии Белянине: «Тихоня, сам по себе»

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Артем Решетов
Эксклюзив 1 135

Соседи рассказали о покойном генерале ВДВ Анатолии Белянине

Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Причины, побудившие офицера совершить необдуманный шаг еще устанавливаются. Однако одна из предварительных версий, согласно свидетельствам соседей, уже неверна.

Бывший заместитель начальника штаба ВДВ Анатолий Белянин покончил с собой сегодня в Подмосковье.  5-tv.ru поговорил с сослуживцами и соседями генерал-майора. Выяснить причины такого поступка военного не удалось, но появились новые подробности, которые могут объяснить произошедшее.

Тело Белянина обнаружили в собственной квартире — рядом полиция нашла его наградной пистолет. Однако, о самоубийстве (предварительная версия следствия — ред.) не знали даже соседи. И это объяснимо — погибший военный был человеком вежливым, но дальше «Здравствуйте» при встрече в подъезде дело не заходило.

«Он был такой, тихоня, сам по себе. Он общался… на пятом этаже живет дедушка, вот они общались. Они каждое утро машины чистили», — рассказала 5-tv.ru девочка, гулявшая во дворе.

Тот самый дедушка с пятого этажа — Владимир, рассказал, что, вопреки предварительной версии следствия, проблемы со здоровьем были не у военного, а у его жены. По словам пенсионера — она еле ходила.

«Он с ней мучился, бедный. <…> Она редко выходит — пока было тепло, он гулял с ней еще», — рассказал Владимир.

Слова соседа Белянина по подъезду и машиноместу подтвердила и девочка — по ее заявлению, женщина вешала шторы и упала, повредив ногу. Врачи не смогли ей помочь — жена генерал-майора была вынуждена передвигаться на костылях, а сам Белянин — ухаживать за ней и помогать.

Вечером накануне происшествия военный был не в настроении.

«Он был вот такой просто корчит рожицу. Он даже поздоровался как-то очень странно — он всегда говорил „Здравствуйте“, „Добрый вечер“, а тут он такой — „Здрасьте“ и пошел дальше», — закончила свой рассказ девочка.

Монолит

Однако несколькими днями ранее генерал-майор разговаривал по телефону с коллегой — генерал-майором Данильченко.

«27 числа (октября — ред.) он мне позвонил и мы с ним разговаривали более часа. Он мне задавал разнообразные вопросы, я ему отвечал на эти вопросы», — вспоминает генерал-майор.

Данильченко даже предложил коллеге экземпляр журнала, выпущенного к 85-летию их общего рода войск — будучи председателем организации ветеранов ВДВ генерал-майор писал в нем о теперь уже покойном коллеге.

Все, с кем успел пообщаться 5-tv.ru описывают Белянина, как высокообразованного, творческого и активного, но, при этом, вежливого и скромного человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом неожиданном самоубийстве — Брата загадочно погибшего экс-мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым.

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