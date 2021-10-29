Грянет буря: солнечные взрывы в сочетании с Хэллоуином дадут выход нечистой силе

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Ника Шумерская
Эксклюзив 2 603

Экстрасенсы Никара предупредили о влиянии магнитной бури и Хэллоуина на судьбы людей

Фото, видео: Depositphotos / grandfailure; 5-tv.ru

Участники шоу «Битва экстрасенсов» братья Никара предупредили о опасности, поджидающей человечество 30–31 октября 2021 года.

Участники шоу «Битва экстрасенсов» Артемий и Владимир Никара предупредили об опасности, поджидающей человечество 30–31 октября 2021 года. В эти два дня физики ожидают мощные удары от плазменных облаков, направляющихся в сторону Земли. Солнечные взрывы спровоцировали магнитные бури, которые, согласно прогнозам ученых Физического института РАН, станут сильнейшими за последние годы. В интервью 5-tv.ru братья-провидцы Никара рассказали, что эти магнитные бури окажут свое сильное воздействие абсолютно на всех людей, вне зависимости от пола и возраста. Мистики в возмущение Солнца вносит и грядущий языческий праздник Хэллоуин.

«У нас уже накануне праздник Хэллоуин, или Самайн, когда вся нечистая сила выходит наружу. В этот день негативные вибрации особенно сильны, поэтому стоит воздержаться от скандалов и споров со своими близкими или с посторонними людьми, абсолютно со всеми», — предостерегли эзотерики.

Причина предупреждения — оградить ныне живущих людей от темных полос в будущем. Дело в том, что «ядерный» союз магнитной бури и Дня всех мертвых, в результате которого вся негативная энергетика стремится наружу, уже начал оказывать влияние на людей и все события дальнейшей жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как магнитная буря влияет на людей и как минимизировать ее негативные последствия.

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