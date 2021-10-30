🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 октября, убывающая Луна находится в знаке Лев. Это значит, что у представителей всех знаков зодиака появится желание рисковать и резко менять решения. Может, это и клучшему?

♈ Овен

Овны, если вы решите запустить какой-то новый проект, скорее всего все пойдет не по плану. Отпустите эту идею. Лучше всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела. День хорош для зачатия, лечения и профилактики здоровья. Проведите время с семьей.

Космический совет: решайте старые проблемы, а не создавайте новые.

♉ Телец

Тельцы, велика вероятность, что вы сегодня будете крайне чувствительны, впечатлительны, в большой степени склонны к обидам. Постарайтесь контролировать свои эмоции и не выплескивать негатив на окружающих. Поверьте, никто не хочет вас уколоть. Зато вы сами неосознанно это сделать можете.

Космический совет: относитесь с пониманием к другим.

♊ Близнецы

Близнецы, чем ближе конец недели, тем больше любви переполняет вас. Кажется, вы готовы сворачивать горы — было бы для кого. Если вы не нашли еще вторую половинку, не стоит расстраиваться. Возможно, именно сегодня кто-то постучится в двери вашего сердца.

Космический совет: готовьтесь к романтическим приключениям.

♋ Рак

Раки, не теряйте чувство оптимизма. Если что-то идет не по плану, выдохните и постарайтесь посмотреть на все происходящее с юмором. Умение улыбаться в самые трудные моменты не только спасет вас, но и очарует окружающих. Присмотритесь, вдруг кто-то всеми силами стремится вас порадовать.

Космический совет: вас спасет оптимизм.

♌ Лев

Львы, возможно, вы сейчас находимтесь на грани нервного срыва. Кажется, что вся жизнь пошла под откос. Однако, даже, если это так, не стоит злиться на себя. Ваша жизнь всегда была яркой и интересной. Это не серые будни, а чередование черных и белых полос. Если сейчас наступила первая, значит совсем скоро ее сменит вторая.

Космический совет: верьте в лучшее.

♍ Дева

Девы, похоже, даже в выходные вы не умеете полноценно отдыхать. Все время вы коротаете за тем, чтобы построить планы, проанализировать ошибки, оценить приоритеты. Хватит! Дайте волю чувствам, насладитесь тем, о чем давно мечтали и развейтесь наконец.

Космический совет: расслабьтесь и забудьте о работе.

♎ Весы

Весы, когда силы на исходе, лучше всего зарядиться позитивными эмоциями. Подумайте, кто и что вам их приносит и сделайте так, чтобы жизнь была максимально наполнена ими. Возможно, поднять уровень эндорфина удастся на вечеринке или внезапно объявившийся друг из прошлого поднимет вам настроение.

Космический совет: найдите свой ресурс и зарядитесь энергией.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы умеете все разрушать, но пришло время строить. В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни, а не метаться из стороны в сторону. Будьте рассудительнее.

Космический совет: задумайтесь о будущем.

♐ Стрелец

Стрельцы, бывают недели, когда вы ставите здоровье превыше всего остального, а иногда наступают периоды, когда вы переедаете и позволяете себе забыть о спорте. С приближением зимы все больше хочется сладкого, однако постарайтесь не вестись на соблазны. Не зря же вы все лето работали над фигурой.

Космический совет: не отказывайтесь от правильного питания.

♑ Козерог

Козероги, если бы мы всегда со всем соглашались, нам никогда не приходилось расти. Нам никогда не пришлось бы смотреть на мир по-другому, что, в свою очередь, привело бы к стагнации. Не бойтесь спорить и отказывать людям. От этого всем будет только лучше.

Космический совет: всегда говорить «да» — неправильно.

♒ Водолей

Водолеи, наша жизнь обусловлена кармой. Если вы наступили себе на горло и пошли против совести, не стоит ждать чего-то хорошего от других. Закон бумеранга обязательно даст о себе знать.

Космический совет: другие заслуживают вас ровно такого же отношения, о каком вы мечтаете сами.

♊ Рыбы

Рыбы, Вы всегда любили нестандартные романы, и то, что вы переживаете сейчас, действительно нечто особенное. Не нужно жить по правилам. Слушайте только свое сердце.

Космический совет: позвольте себе любить так, как никогда прежде.

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