На театральный счет: куда делись скопленные Табаковым 112 миллионов

В МХТ имени Чехова снова сменился худрук. К прежнему — Сергею Женовачу — у сотрудников театра накопились вопросы.

«Финансовая подушка», созданная за время работы Олега Табакова на посту художественного руководителя Московского Художественного театра имени Чехова, была растрачена. Такое мнение высказала одна из сотрудниц администрации театра в интервью сайту KP.RU. После своей смерти худрук сумел скопить внушительные 112 миллионов рублей, но после — они пошли ветром, считает женщина.

Табаков был талантливым хозяином, отметила собеседница издания. Скопленные средства он тратил с умом: на эти деньги воплощались творческие проекты, готовились новые спектакли, выплачивались премии актерам.

«Насколько я знаю, новое руководство табаковские запасы очень быстро потратило. Я не хочу сказать, что 112 миллионов криминально пропали, что кто-то их украл. Нет… Просто деньги были бездарно потрачены из-за неправильной репертуарной и финансовой политики», — считает она.

В последние пару дней МХТ имени Чехова снова на слуху. В театре произошли кардинальные кадровые постановки. Возглавлявшего учреждение около трех лет Сергея Женовача сменил на посту актер Константин Хабенский. Новое лицо труппа приняла с радостью, а вот бывшим худруком недовольны многие.

Как пишет издание, за годы своей работы Олег Табаков сумел «запустить машину успеха», когда у театральной кассы выстраивались очереди желающих увидеть спектакли МХТ. Но при Женоваче машина заглохла. К тому же актеры не смогли простить Женовачу то, что даже на премьерные показы билеты продавались со скидками, чего не мог допустить Табаков.

Более того, как подчеркнула собеседница, при Женоваче в театре появилось много «новых и случайных людей», которые, на взгляд женщины, получали неоправданно большие гонорары. Да и целом, по ее словам, в последнее время в театре была тяжелая атмосфера: доходило до того, что артисты боялись попасть в распределение в новый репертуар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Большой театр обвинили в попытке «замять дело» о гибели артиста Кулеша. Во время спектакля на артиста упала декорация, после чего он скончался.