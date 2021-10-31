Горячие от Солнца головы: какие знаки зодиака подвержены влиянию магнитных бурь

30 и 31 октября — дни сильнейших за последние несколько лет магнитных бурь, они выражаются в возмущении магнитной оболочки Земли в ответ на вспышки на Солнце. От выброса плазмы с поверхности светила чаще всего перестает функционировать техника и навигация. Недомогание могут почувствовать многие метеозависимые люди, внимательнее стоит быть страдающим от повышенного артериального давления, головных болей, имеющим сердечно-сосудистые заболевания и учащенное сердцебиение. Если свериться по звездам, то магнитные бури больше всего влияют на огненные и водные знаки зодиака, их в беседе 5-tv.ru назвала астролог Тиана Атлас.

На первом месте — знаки огненной стихии Овен, Лев и Стрелец. Эти представители зодиакального круга наиболее подвержены гипертонии, сердечным заболеваниям и мигреням.

От вспышек на Солнце начинает биться быстрее сердце у Водолеев, им стоит обратить особое внимание на учащенное сердцебиение в эти дни.

«Магнитные возмущения также выраженно скажутся на водных знаках зодиака, которые еще изначально, согласно заложенной небесными светилами программе, излишне чувствительны и эмоциональны. Осенне-зимний период для них сложен сам по себе», — отметила астропсихолог.

Быть максимально осторожными должны Рак и Рыбы, а также лидер по эмоциональности — Скорпион.

Как поддержать себя в эти непростые дни?

«Постарайтесь исключить изнуряющие физические нагрузки, вместо этого больше гуляйте на свежем воздухе. Постарайтесь убрать из своего ежедневного рациона кофе, жирную и соленую пищу, энергетические напитки и алкоголь. Замените их на овощи, фрукты и травяные чаи», — порекомендовала астролог Тиана Атлас.

И самое главное, добавила эксперт — не стоит ссориться и конфликтовать, и тогда вы сможете легче преодолевать периоды возмущения Солнца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что магнитные бури в сочетании с Хэллоуином дадут выход нечистой силе, которая негативно отразится на судьбах людей.