🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 октября, убывающая Луна находится в знаке Девы. Это значит, что пришло время разобраться с делами, которые вы долгое время откладывали, и поговорить с теми, кто требует вашего внимания.

♈ Овен

Овны, вы привыкли во всем быть в первых рядах, однако иногда лучше притормозить и уступить лидирующие позиции. Ваши силы на исходе. Позаботьтесь о своем здоровье. Примите ванну с минеральной солью, почитайте любимую книгу, поговорите с друзьями, поделитесь своими переживаниями.

Космический совет: хватит все держать в себе.

♉ Телец

Тельцы, сегодня Вселенная вам рекомендует сторониться конфликтов как в делах бизнеса, так и в личных взаимоотношениях. Возрастет вероятность ссор и расставаний, поэтому будьте аккуратнее в делах и поступках.

Космический совет: не позволяйте эмоциям испортить вашу жизнь.

♊ Близнецы

Близнецы, если что-то портит вашу жизнь, так это беспричинные страхи: страхи о том, что вас неправильно поймут, обидятся, откажут в предложении. Не придавайте такое большое значение мелочам. Действуйте по зову сердца, Вселенная все видит и обязательно наградит вас за все старания.

Космический совет: слушайте внутренний голос.

♋ Рак

Раки, прошло несколько месяцев, но вы так ине сдвинулись вперед. Не стоит корить себя за это. Значит, еще не пришел момент, чтобы ваша жизнь перевернулась. Наслаждайтесь тем, что имеете, и будьте уверены, совсем скоро и на вашей улице перевернется телега с пряниками.

Космический совет: верьте в лучшее.

♌ Лев

Львы, к финишу приходят первыми не те, кто просчитывает, каждый шаг, а те, кто моментально принимает решения. Научитесь действовать быстро. Будьте уверены, окружающие это оценят и вас вознаградят.

Космический совет: ускорьтесь.

♍ Дева

Девы, отложите путешествия и дальние поездки. Лучше посвятите себя неспешным делам. Очень полезна концентрация на духовных проблемах, неплохо выспаться и отдохнуть.

Космический совет: не забывайте об отдыхе.

♎ Весы

Весы, оставаться на плаву вам помогает состояние оптимизма. Не теряйте веры в лучшее, даже если все идет не по плану. Обращайте внимание прежде всего на то, что у вас получается лучше всех, а не хуже. Вы очень талантливый человек, главное — научиться ценить себя.

Космический совет: полюбите себя со всеми достоинствами и недостатками.

♏ Скорпион

Скорпионы, вся ближайшая неделя для вас будет наполнена романтикой и безусловной любовью. Дайте проявиться чувствам, которые буквально вырываются из вас наружу. Сердце просит заботы и ласки, а не изнуренных рабочих дней.

Космический совет: сфокусируйтесь на второй половинке.

♐ Стрелец

Стрельцы, как давно вы были в отпуске? Когда последний раз виделись с родными, друзьями, плавали в бассейне, бегали по утрам? Кажется, что рутина заменила вам все повседневные радости, но так быть не должно. Иначе в какой-то момент ваш организм даст сбой.

Космический совет: восстановите гармонию внутри себя.

♑ Козерог

Козероги, чтобы завоевать сердце возлюбленного, не нужно быть быстрее, выше, сильнее, нужно понимать своего потенциального партнера лучше других. Докажите ему, что вы более чуткий и отзывчивый человек, и тогда у вас не останется конкурентов.

Космический совет: ваше главное оружие — забота.

♒ Водолей

Водолеи, если бы мы все думали и действовали одинаково, нам было бы нечему учиться друг у друга и расширять свой кругозор. Учитывайте полярность мнений и считайтесь со своим оппонентом, а не пытайтесь всех подстроить под себя. Это ни к чему хорошему не приведет.

Космический совет: попытайтесь найти компромисс.

♊ Рыбы

Рыбы, у тех, кто хочет уйти, никогда не закончатся оправдания, а у тех, кто хочет остаться, всегда найдется причина. Эта простая истина поможет вам не только понять других, но и разобраться в себе и своих истинных чувствах.

Космический совет: делайте только то, к чему у вас лежит сердце.

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