Какой продукт повышает риск образования тромбов в 20 раз?

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Виктория Андреева
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Иммунолог Продеус назвал повышающий риски образования тромбов продукт

Какой продукт повышает риск образования тромбов в 20 раз?

Фото: Depositphotos / VadimVasenin

Иммунолог Андрей Продеус и телеведущая Елена Малышева предостерегли россиян от чрезмерного потребления блюд с этим «зеленым».

Тромбы — сгустки крови в сосудах, способные убить человека за одну секунду, заблокировав протоки. Их образование невозможно предугадать, потому так часто погибают здоровые и молодые. Но что же делать? Можно ли обезопасить себя от печальной участи?

Врач-иммунолог Андрей Продеус считает, что профилактикой тромбоза является правильное питание. Речь идет не о конкретной системе, а о самой еде как таковой. По словам эксперта, риски заработать сгустки в крови существенно снижаются, если контролировать потребление продуктов с высоким содержанием витамина K.

«Это петрушка, шпинат и базилик. Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах содержится 20 суточных доз витамина K. А в базилике и шпинате — семь и шесть суточных доз (соответственно — Прим. ред.)», — заявил Продеус в эфире программы на федеральном канале.

С экспертом согласилась и знаменитая врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева. Она уточнила, что переизбыток витамина K ведет к неизбежному развитию тромбоза. Особенно, если суточная доза превышена в 20 раз.

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