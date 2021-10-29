Как по группе крови вычислить склонность к инфаркту и инсульту

|
Георгий Иванов
Эксклюзив 21 843

Гематолог рассказала, как отличительные черты разных видов важнейшей составляющей нашего организма могут влиять на здоровье.

Фото, видео: Depositphotos / 8Variety; 5-tv.ru

Знать особенности своей группы крови необходимо абсолютно всем — в зависимости от ее специфики человек выстраивает питание, выбирает методы лечения и профилактики. Гематолог Юлия Ненашева рассказала 5-tv.ru, как группа крови может влиять на склонность организма к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ).

По словам эксперта, наименее подвержены к заболеваниям сердечно-сосудистой системы люди с I группой крови.

«Они менее предрасположены к тромбозам и сердечно сосудистым заболеваниям. В крови у таких пациентов генетически заложено меньшее содержание протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда. То есть при воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта», — пояснила специалист.

Кроме того, врач добавила, что группа крови может влиять и на особенности репродуктивной системы человека. Последние исследования показали, что женщины с III группой крови реже других испытывают сложности с зачатием.

«Их высокий уровень факторов Виллебранда и восьмого фактора свертывания дает положительный протромботический потенциал и улучшает способность эмбриона к имплантации. А вот у женщин с I группой крови чаще всего самая низкая способность забеременеть», — рассказала Юлия Ненашева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, люди с какой группой крови предрасположены к развитию онкологии.

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
70.52
0.71 81.84
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:13
У посольства ФРГ в Москве зачитали 500 имен нацистских преступников
3:46
Собчак рассказала о скандале с Богомоловым: «Была в ужасе»
3:25
Как по группе крови вычислить склонность к инфаркту и инсульту
3:16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
2:52
Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по глобальным проблемам
2:37
Ревве предложили оказать эскорт-услуги 50-летней поклоннице за 100 тысяч евро

Сейчас читают

Премия Topical Style Awards 2021: У кого из звезд есть чувство стиля?
Вместе до гроба: как рассчитать дату замужества по имени и дате рождения
Как определить свое будущее по дате рождения и имени
Как по дате рождения узнать, когда вы разбогатеете?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака