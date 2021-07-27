Чем опасен для людей приближающийся к Земле солнечный ветер?

Солнечный ветер — явление таинственное и загадочное. С научной точки зрения, это поток электронов, протонов и ядер гелия, высвободившихся с поверхности светила и несущихся со скоростью от 300 до 1200 километров в секунду. Солнечные ветры бушуют постоянно, но мало кто знает, как на самом деле они влияют на обстановку на Земле и состояние людей.

На днях издание Express сообщило, что на поверхности Солнца заметили очередную «дыру» — произошел выброс плазмы. По оценкам ученых, заряженные частицы должны достигнуть планеты к середине недели. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус рассказала, к каким сюрпризам стоит приготовиться.

Плохо будет?

Эксперт заметила, что солнечный ветер всегда возбуждает магнитное поле Земли. Вследствие этого и происходят бури. Бояться их не нужно, хотя в отдельных случаях у людей могут наблюдаться специфичные «побочки».

«Это может действовать на очень больных людей (сердечников, перенесших инфаркты). У здоровых, тренированных это не вызывает никаких глобальных трагических вещей. Могут быть незначительные ухудшения. Например, головная боль, головокружение, слабость. Но они проходят, если просто полежать и не очень напрягаться. Вот и все», — рассказала Тамара Бреус.

Ученый уточнила, что магнитные возмущения не длятся дольше одного-двух дней. При этом в отдельных случаях могут наблюдаться сбои в работе электроники. Не исключены и аварии на трансформаторах. А вот самолеты из-за космических бурь, к счастью, не падают. Поэтому летящим отдыхать или работать не стоит в ближайшие дни сдавать билеты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие дети подвержены влиянию магнитных бурь.