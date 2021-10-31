Трансформационный градус Солнца: меняем жизнь к лучшему с 1 по 7 ноября

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 3 905

Астролог Никольская дала прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 ноября

Фото, видео: depositphotos / Elena Schweitzer; 5-tv.ru

Алена Никольская рассказала, как провести коронавирусные каникулы максимально продуктивно и безопасно — не только для здоровья, но и для счастливого будущего!

Ноябрь 2021 года начинается сразу с двух интересных астрологических событий. Во-первых, 4 ноября Солнце войдет в королевский градус Скорпиона, а такое событие всегда чревато мощным влиянием небесных тел на умы и чувства людей.

Солнце в королевском градусе Скорпиона

Этот магический 13-й градус считается символом магов и экстрасенсов, он способен придавать сил и энергии, дарить удачу, помогать в преодолении трудностей. Во-вторых, 4 ноября, накануне новолуния, у каждого появится шанс изменить себя и свою жизнь к лучшему одним лишь желанием, уверена астролог Алена Никольская.

«Уже на следующей неделе в этот королевский 13-й градус Скорпиона зайдут другие планеты, но пока там Солнце — это для нас возможность сделать существенный прорыв во многих областях жизни. Это такой трансформационный градус… Мы можем освободиться от каких-то негативных привычек, от того, что нас тянет назад, от чего мы хотим избавиться. Когда вы это сделаете, вы при любых раскладах выйдете сухими из воды», — говорит эксперт.

Новолуние как шанс завершить дела и подвести итоги

Перед новолунием стоит завершить мелкие дела и ликвидировать всякого рода свидетельства житейской суеты. Никаких грандиозных перспектив и затяжных проектов — в этот день можно браться только за краткосрочные мероприятия, которые вы могли бы завершить уже к вечеру.

«Если вы в чем-то сомневались, но вам хотелось рискнуть, и это дело быстрое, а не длительное, которое надо планировать (этим займемся после новолуния), то самый хороший день для этого — четверг. Поэтому используйте этот день себе во благо», — советует Никольская.

Напряженное соседство Солнца и Луны

По словам астролога, в пятницу, 5 ноября, наступит уже упомянутое новолуние, но будет оно весьма напряженным из-за соседства с Солнцем в знаке Скорпиона. Рядом с ярчайшим небесным светилом, его ночной сменщик чувствует себя неуверенно, беспокойно, становится чувствительным, нервным и взвинченным. И настроение свое передает тем, чью жизнь освещает в темное время суток.

Новолуние дает начало большому циклу длиной примерно в месяц. За это время разное может произойти, но единым для каждого знака зодиака останется фон эмоциональной нестабильности — его легко будет распознать по поступкам окружающих и по собственным делам и мыслям.

«С начала ноября-месяца вплоть практически до 22–23 ноября — непростое время. Сейчас мы начинаем ощущать в полной мере коридор затмений, хоть он и стартует только 19 ноября. Поэтому в начале недели доделывайте все свои начатые дела, в четверг — серьезный прорыв, в пятницу, субботу и воскресенье — дни отдыха и релакса», — добавила Никольская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как магнитные бури влияют на разные знаки зодиака. Сильнейшие бури ожидаются на Земле 30 и 31 октября, и на каждом представителе астрологического круга они скажутся особенным образом, уверена астропсихолог Тиана Атлас.

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Трансформационный градус Солнца: меняем жизнь к лучшему с 1 по 7 ноября

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