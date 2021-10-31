Что стало причиной массового отравления российских туристов в отеле Египта

Испорченным оказался отдых россиян и в Египте. 40 человек оказались в больнице из-за пищевого отравления. Все они — постояльцы одного отеля. Туристы сейчас его массово покидают, а руководство уже пообещало проверить кухню и провести там дезинфекцию — подозревают, что именно там источник заразы. Впрочем, как убедилась наша коллега Виктория Дубницкая, несмотря на заверения, отель продолжает работать…

Большая часть пациентов этого госпиталя в Хургаде — сейчас россияне. Более сорока туристов оказались на больничных койках с симптомами пищевого отравления. Все они — постояльцы одного и того же популярного семейного отеля на побережье близ Хургады.

Симптомы пищевого отравления россиянка Светлана почувствовала накануне вылета домой. Ей пришлось ехать в госпиталь, чтобы подтвердить: причина высокой температуры — не ковид. Но большинство пострадавших туристов почувствовали симптомы в самом начале отдыха.

«Началась диарея, все признаки отравления, потом у меня поднялась температура до 38,3. Сегодня мы вот пошли в местную клинику, и там так же в это же время подошла русская женщина, ну так же у нее ребенок отравился».

Все 40 госпитализированных — постояльцы спа-отеля Эй Эм Си Роял. Власти Египта обещали закрыть гостиницу на двое суток, а туристов расселить по соседним отелям. Однако, по информации отдыхающих, гостиница до сих пор открыта и даже не закрыла бронь номеров на следующую неделю.

«То есть мы вчера отравились в этой столовой, а сегодня уже все работает. Как ни в чем не бывало».

Причиной массового отравления могла стать водопроводная вода плохого качества. Такую версию озвучила туристка из Татарстана. До появления симптомов женщина умывалась и полоскала рот водой из-под крана.

«Это один из наиболее вероятных источников, потому что эпидемиологическая обстановка в этом регионе она достаточно серьезная. То есть очень плохой контроль за водными источниками. Но здесь не исключена история и с тем, что не исключен пищевой путь», — поясняет диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Турист Юрий Рычков останавливался в том же отеле прошлой осенью. По словам мужчины, даже тогда, в разгар пандемии, сотрудники не соблюдали элементарных требований гигиены.

«Прошлогодний сервис расстроил очень сильно. Санитайзеров не было нигде. Персонал носил маски спустя на нос. Я неоднократно устраивал скандалы, что в столовых на обеде, завтраке и ужине люди все берут руками, не используя ни ложки, вилки, вспомогательные предметы. У меня лично у самого было отравление».

Главный врач больницы в Хургаде не исключает нарушение санитарных норм на кухне и в ресторане гостиницы. Большая часть пациентов поступила в стационар сразу после ужина.

«Симптомы появились после приема пищи. Пациентам стали оказывать помощь в приемном покое, кого-то уже госпитализировали. Их состояние я оцениваю как состояние средней тяжести», — рассказал главврач больницы в Хургаде Абделькадер Давидар.

«Сейчас в госпитале осталось 24 человека. Шесть из них планируется выписать в ближайшее время. Остальные могут быть выписаны сегодня к вечеру», — пояснил атташе генконсульства РФ в Хургаде Алексей Жиляев.

К расследованию массового отравления уже подключилось генеральной консульство России. По инициативе сотрудников была создана комиссия, куда вошли местные власти и прокуратура. Сейчас власти и турфирмы занимаются переселением россиян в другие гостинцы Хургады.