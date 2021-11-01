Сын Ии Саввиной мог жить дольше: как выявить рак у людей с особенностями развития

У наследника актрисы Ии Саввиной Сергея Шестакова перед смертью обнаружили неоперабельную опухоль. Он прожил до 64 года с синдромом Дауна.

Люди с особенностями в развитии или заболеваниями мозга не всегда могут понять, что у них какой-либо тяжелый недуг, в том числе рак. Онколог, гематолог, член Общества нейроонкологии Михаил Ласков рассказал 5-tv.ru, как понять что такой человек болен. Таким образом он прокомментировал смерть сына актрисы Ии Саввиной, который дожил до 64 лет с синдромом Дауна и скончался от рака из-за несвоевременного обращения за помощью.

По словам специалиста, подобные люди, как правило, могут пожаловаться на боль невербально. Также по ним видно, что они страдают.

«Если речь идет о деменции или другом тяжелом неврологическом заболевании — зачастую распознать болезнь сложнее. Ты это по неспецифическим признакам можешь увидеть — снижается энергия, раньше ходил, теперь лежит», — пояснил Ласков.

Facebook @Борис Львович

При этом, врач подчеркнул, что у подобных пациентов сохраняется обычный болевой порог.

«Очень сложно человеку самому отличить рак от не рака», — уточнил специалист.

Насторожить должны изменения в поведении, ухудшение аппетита, стула, заключил онколог.

Как писал 5-tv.ru, у наследника актрисы Ии Саввиной Сергея Шестакова перед смертью обнаружили неоперабельную опухоль. Если бы он мог рассказать врачам о своих проблемах со здоровьем, то, вероятно, прожил бы дольше 64 лет.