Антиквариат, квартиры, дача: кому достанется наследство «особенного» сына Ии Саввиной?

Тяжелобольной наследник великой актрисы дожил до 64 лет. За ним числились более 100 миллионов рублей!

На 65-м году жизни 24 октября скончался единственный сын покойной актрисы Ии Саввиной, страдавший синдромом Дауна. У Сергея Шестакова обнаружили неоперабельную опухоль, которая и стала причиной смерти. Поклонники гадают, кому достанется многомиллионное наследство селебрити? Прояснить ситуацию отважился вдовец народной артистки СССР Анатолий Васильев.

Кому богатства?

В интервью телеканалу НТВ мужчина признался, что после гибели Саввиной в 2011 году его начали подозревать в коварстве. Поговаривали, что Анатолий специально перевез к себе тяжелобольного наследника дивы и оформил над ним опекунство — «хотел легально завладеть чужим имуществом». По факту же все оказалось гораздо сложнее.

Васильев сообщил, что действительно женился на Ии Сергеевне за десять дней до того, как она скончалась, и действительно оформил опекунство над Сергеем осознанно. Однако все произошло с подачи самой Саввиной — такова была ее последняя воля.

После трагедии сестра народной артистки Алла отказалась ухаживать за немощным племянником, а новая жена родного отца Шестакова мечтала заполучить только его богатства. Выбора не было: Анатолию пришлось оберегать «особенного» мужчину от злопыхателей. Однажды его даже пытались похитить.

«Он все чувствует, но объяснить не может. Он как маленький ребенок. У него жизнь ночная, иначе не получается. Ночь его — когда он рисует, пишет. Маму сам не вспоминает. Я до сих пор не разобрался в его болезни, честно говоря. Я не понимаю, что с ним происходит. Периодически может остановиться у фотографии, перекреститься и сказать: „Спи, матушка“. Вдруг, сам!» — восклицал вдовец Саввиной незадолго до кончины ее сына.

Facebook / Борис Львович

Конечно, Васильев не рассчитывал, что будет вынужден хоронить тяжелобольного пасынка. Он заранее написал завещание на родных людей, которые могли бы в случае чего ухаживать за Сергеем. В распоряжении близких в таком случае были бы две квартиры в Москве с антиквариатом и дача в Костромской области, что некогда принадлежали Ии Сергеевне и теоретически числились за тяжелобольным. В общей сложности это 100 миллионов рублей! Анатолий мечтал бы оформить все на Шестакова, но российское законодательство этого не позволяет.

Теперь, когда не стало любимого сына Ии Саввиной, вопрос с наследством временно закрыт — все находится под управлением Анатолия Васильева. Впрочем, близких друзей покойной актрисы это нисколько не смущает. Они уверены: мужчина потратил много времени на уход за тяжелобольным Сергеем, продлив ему счастливые годы. Он имеет право распоряжаться большими деньгами. Тем более, что предстоит решать еще одну большую проблему: договариваться с захоронением праха Шестакова на Новодевичьем кладбище, рядом с мамой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актриса Эвелина Бледанс прокомментировала смерть сына Ии Саввиной.