Венера в Козероге и ее ретроград: как использовать все шансы и избежать неудач

Переход женственной Венеры под крыло Козерога с 5 ноября 2021 года по 6 марта 2022 года ознаменуется непривычным поведением всех знаков зодиака, эксклюзивно для 5-tv.ru астролог Тиана Атлас раскрыла особенности влияния планеты.

Уже с 5 ноября 2021 года и до 6 марта 2022 года Венера — планета любви, красоты и финансового благополучия — переходит в знак Козерога, который считается символом строгости и трудолюбия. Его правитель — Сатурн, и он награждает только тех, кто любит трудиться и упорно работать.

«Это период, когда на первое место выходит ответственность и долг. Так как Венера покровительствует женщинам, именно представительницы прекрасного пола становятся более строгими, более собранными, серьезными, сдержанными, и это будет касаться многих сфер нашей жизни», — отметила специалист по звездам.

По заверениям астропсихолога, даже во внешности нам не захочется ярких красок, будет приветствоваться дресс-код.

Венера раз в полтора года начинает обратное ретроградное движение. Многие привыкли списывать свои неудачи на ретро-Меркурий, однако логика космоса неумолима, и воздействие других планет тоже нельзя игнорировать.

Серьезный период начнется с 19 декабря 2021 года и продлится до 29 января 2022 года. В это время Венера перейдет в ретроградное движение и заставит нас вспомнить старые отношения, проанализировать прошлые неудачи. А так как Венера отвечает за финансы и любовь, именно эти сферы могу застопориться. По словам астролога, обратный ход вы почувствуете сразу: возникнет ощущение, что все приостановилось. Что нас меньше любят, что нам меньше платят, но это ощущение окажется ошибочным.

«В период ретроградной Венеры могут вернуться бывшие супруги или бывшие возлюбленные. Но не обольщайтесь: скорее всего, можно будет решить какие-то вопросы и расставить все точки над i, но после возвращения Венеры в директное движение 29 января 2022 года мы можем прийти к выводу, что наше решение завершить эти отношения когда в прошлом было верным», — подчеркнула астролог.

Период, когда Венера находится в Козероге, считается хорошим для знакомства, а также для регистрации брака, потому что отношения будут длительными и уважительными.

Однако астролог посоветовала не вступать в брачный союз, а также знакомиться в период с 19 декабря 2021 года по 29 января 2022 года. Даже если вы влюбились, не спешите делать выводы, подождите начала февраля, и там, уверяет Тиана Атлас, все встанет на свои места.

«Особенным станет период с 11 по 25 декабря 2021 года, когда в отношениях наступит максимальный накал и можно будет переформатировать существующие отношения и даже вывести их на новый уровень. То, что будет заложено в период с 11 по 25 декабря 2021 года, получит развитие с середины февраля, а кульминация произойдет 3 марта», — назвала важные даты Тиана Атлас.

Астролог предостерегла от конфликтов в эти дни, потому что впоследствии примирение будет происходить крайне сложно.

Что не рекомендуется делать в период ретроградной Венеры с 19 декабря 2021 года по 29 января 2022 года?

Нежелательно:

регистрировать брак;

открывать новый бизнес;

совершать финансовые вложения;

делать дорогостоящие покупки;

посещать косметолога или пластического хирурга.

Сверяйте свою жизнь по звездам, рекомендуют астрологи, и тогда вы сможете избежать большинства неудач.

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