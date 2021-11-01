Опасна ли процедура криолиполиза и могла ли Анфиса Чехова от него умереть

Телеведущая пожаловалась, что не на шутку испугалась за свою жизнь, ощутив последствия «ледяного похудения».

Телеведущая Анфиса Чехова могла стать одной из редких клиенток косметолога, испытавшей неприятные последствия процедуры для похудения — криолиполиза. В эфире канала НТВ она заявила, что уже готовилась к смерти — настолько плохо себя чувствовала после манипуляции «ледяного похудения»: у нее резко подскочило давление и, как она выразилась, «глаза из орбит вываливались». После визита к мастеру красоты звезда долго приходила в себя и зареклась повторять подобный опыт.

Косметолог Татьяна Пономарева в интервью 5-tv.ru отметила, что для некоторых процедура действительно может стать болезненной, но такие случаи крайне редки. Что же касается рисков для жизни — они исключены, уверена эксперт. Она подробно рассказала о нюансах криолиполиза и противопоказаниях. Заключается он в воздействии холодом на подкожно-жировую клетчатку для ее разрушения. С помощью этой процедуры можно корректировать фигуру безоперационно.

«Если мы говорим об оригинальном аппарате, который американский, то эта процедура максимально эффективна и безопасна, показаниями являются локальные жировые отложения. То есть когда человек более-менее регулярно занимается спортом, соблюдает некое условно здоровое питание, но есть определенные зоны на теле, которые хуже поддаются снижению объема. В таком случае этот метод будет хорошо работать», — пояснила Пономарева.

По словам эксперта, противопоказанием к криолиполизу является ожирение как диагноз — случаи, когда жировая масса, грубо говоря, равномерно и обильно распределена по телу. Кроме того есть ряд стандартных для большинства косметологических методик запретов: у пациента не должно быть на момент приема заболеваний в острой фазе, хронических заболеваний в фазе декомпенсации, дерматологических проблем в зоне предполагаемого воздействия — атопического дерматита, экземы, псориаза.

В постпроцедурный период специалисты не рекомендуют принимать горячие ванны, посещать бани, сауны, солярии и активно загорать под лучами солнца. Что касается специальной подготовки — ее попросту нет. Пациенту могут провести криолиполиз сразу же после первичной консультации.

«Чтобы итог процедуры был удовлетворительным, возможно, пациенту, у которого плотные жировые отложения, будет показана подготовительная терапия. Это будут процедуры, направленные на снижение плотности этих жировых ловушек. Как вариант — ударно-волновая терапия», — добавила Пономарева.

Почему процедура криолиполиза может быть болезненной?

Во время процедуры доктор накладывает на участок тела аппликатор с вакуумным эффектом. И у некоторых пациентов его действие может вызвать болевой синдром, если криолиполиз выполняется на аппаратах первого поколения. Новейшая техника работает мягче и исключает боль.

«Я в своей практике сталкивалась с этим, но это могут быть из 100 один-два человека, у которых болевой синдром очень выражен сразу после процедуры. У одной из моих пациенток была проблема с давлением, причем оно упало наоборот, и была очень выражена болевая симптоматика. Но это прошло. Предугадать, у кого это возможно, сложно, потому что все разные, у всех разный уровень болевой чувствительности», — добавила физиотерапевт.

Современная техника для криолиполиза предполагает многоступенчатую систему защиты клиента косметологического кабинета. Если по каким-то причинам во время процедуры происходит чрезмерное снижение температуры в зоне воздействия, то есть переохлаждение, аппарат выключается автоматически. То есть «обжечь» холодом человека врач не может.

«Умереть от этой процедуры? Нет, это не хирургическое вмешательство, это физиотерапевтическая процедура!» — заключила Пономарева.

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