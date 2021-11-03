ЧП произошло на строительной площадке, где возводят сразу три новых небоскреба. Причиной стали грунтовые воды.

«Москва-Сити» этой ночью оказалась буквально на краю пропасти. На строительной площадке, где сейчас возводят сразу три новых небоскреба, неожиданно провалился грунт.

Под землю ушли строительные вагончики, техника и целый участок дороги. В итоге место ЧП пришлось оцепить в целях безопасности.

По версии специалистов, причиной появления огромной воронки стали грунтовые воды, которые подмыли строительную площадку.

Сейчас на месте провала работают аварийные службы. Они также проверяют, не скажется ли все это на устойчивости небоскребов