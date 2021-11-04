Как стать автором своей жизни и почему использование фотошопа вредит психике

Психолог Катерина Рублева утверждает, что постоянное редактирование своих изображений лишает человека его внутреннего стержня.

Случалось ли с вами, что мужчина отказывался от второго свидания после того, как увидел вас не приукрашенной в фоторедакторе, а настоящей? Можете ли вы выложить в соцсетях свой неотфотошопленный снимок? Как найти баланс и не обзавестись расстройствами психики, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала психолог-энергопрактик Катерина Рублева.

Какое влияние оказывают программы по редактированию фото на самооценку женщины? Степень воздействия зависит от ее внутреннего стержня, считает эксперт. Это понятие означает, какие мы настоящие, в чем заключаются наши убеждения, какие у нас ценности, опыт и способности к принятию решений. Наличие крепкой основы поможет женщине быть более раскрепощенной при выборе своего изображения для соцсетей.

«Внутренний стержень помогает быть независимой от чужого мнения, уверенной в себе и иметь свободу и право выбора. Женщина, которая является автором своей жизни, будет свободна в выборе, в том числе публиковать фото с фотошопом или без него», — отметила энергопрактик Рублева.

Бывает, что девушка неуверенна в себе и часто зависит от чужого мнения. В таком случае, утверждает эксперт, фотошоп может быть даже опасен для нее, и это может привести к фатальным расстройствам.

В качестве примера разберем ситуацию, когда не принимающая себя женщина, с нестабильной психикой выкладывает в свой блог фотографии с отретушированной внешностью и фигуру. Что происходит после завязанных знакомств с потенциальными партнерами и предложения собеседника встретится вживую? Увы, зачастую такие свидания остаются одноразовыми, не перерастая в длительные отношения из-за несоответствия реальной и живой картинки.

Эксперт привела статистику, согласно проведенному исследованию среди двух тысяч женщин выяснилось, что 17% не испытывают уверенности в себе из-за того, что сравнивают себя со знаменитостями, 25% процентов опрошенных не выходят из дома без макияжа, так как не чувствуют себя достаточно красивыми, у 14% самооценка занижена из-за различий в настоящей и инстаграмной внешности.

Давление общества, жаждущего видеть идеальный образ и стремление во что бы то ни стало ему соответствовать и приводит к разрыву еще толком не начавшихся отношений. Женщина без внутреннего стержня уходит в регулярное самокопание, последствия которого могут не самым лучшим образом отразиться на психическом здоровье жертвы завышенных ожиданий.

«Женщин это может привести к расстройствам: во-первых, это тревожность от несоответствия своим ожиданиям на фото и в реальности. Во-вторых, депрессия из-за стресса невостребованности в реальной жизни», — резюмировала психолог Катерина Рублева.

Выходом может стать дозированное и при этом рациональное использование соцсетей: нельзя делать их инструментом для преодоления своих страхов и неуверенности при помощи идеализированной картинки. Нужно развивать коммуникативные навыки, повышая социальную вовлеченность в происходящее вокруг.

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