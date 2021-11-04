Как стать автором своей жизни и почему использование фотошопа вредит психике

|
Наталья Григорьевская
Эксклюзив 1 660

Психолог Рублева рассказала о вреде злоупотребления фотошопом для психики

Фото, видео: Depositphotos / Syda_Productions; 5-tv.ru

Психолог Катерина Рублева утверждает, что постоянное редактирование своих изображений лишает человека его внутреннего стержня.

Случалось ли с вами, что мужчина отказывался от второго свидания после того, как увидел вас не приукрашенной в фоторедакторе, а настоящей? Можете ли вы выложить в соцсетях свой неотфотошопленный снимок? Как найти баланс и не обзавестись расстройствами психики, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала психолог-энергопрактик Катерина Рублева.

Какое влияние оказывают программы по редактированию фото на самооценку женщины? Степень воздействия зависит от ее внутреннего стержня, считает эксперт. Это понятие означает, какие мы настоящие, в чем заключаются наши убеждения, какие у нас ценности, опыт и способности к принятию решений. Наличие крепкой основы поможет женщине быть более раскрепощенной при выборе своего изображения для соцсетей.

«Внутренний стержень помогает быть независимой от чужого мнения, уверенной в себе и иметь свободу и право выбора. Женщина, которая является автором своей жизни, будет свободна в выборе, в том числе публиковать фото с фотошопом или без него», — отметила энергопрактик Рублева.

Бывает, что девушка неуверенна в себе и часто зависит от чужого мнения. В таком случае, утверждает эксперт, фотошоп может быть даже опасен для нее, и это может привести к фатальным расстройствам.

В качестве примера разберем ситуацию, когда не принимающая себя женщина, с нестабильной психикой выкладывает в свой блог фотографии с отретушированной внешностью и фигуру. Что происходит после завязанных знакомств с потенциальными партнерами и предложения собеседника встретится вживую? Увы, зачастую такие свидания остаются одноразовыми, не перерастая в длительные отношения из-за несоответствия реальной и живой картинки.

Эксперт привела статистику, согласно проведенному исследованию среди двух тысяч женщин выяснилось, что 17% не испытывают уверенности в себе из-за того, что сравнивают себя со знаменитостями, 25% процентов опрошенных не выходят из дома без макияжа, так как не чувствуют себя достаточно красивыми, у 14% самооценка занижена из-за различий в настоящей и инстаграмной внешности.

Давление общества, жаждущего видеть идеальный образ и стремление во что бы то ни стало ему соответствовать и приводит к разрыву еще толком не начавшихся отношений. Женщина без внутреннего стержня уходит в регулярное самокопание, последствия которого могут не самым лучшим образом отразиться на психическом здоровье жертвы завышенных ожиданий.

«Женщин это может привести к расстройствам: во-первых, это тревожность от несоответствия своим ожиданиям на фото и в реальности. Во-вторых, депрессия из-за стресса невостребованности в реальной жизни», — резюмировала психолог Катерина Рублева.

Выходом может стать дозированное и при этом рациональное использование соцсетей: нельзя делать их инструментом для преодоления своих страхов и неуверенности при помощи идеализированной картинки. Нужно развивать коммуникативные навыки, повышая социальную вовлеченность в происходящее вокруг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова наглядно показала себя до и после фотошопа.

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.49
0.01 82.81
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:09
Шаляпин поругался со Штурм под ее голыми фото из-за квартир умершей жены
8:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
7:49
В бундестаге усомнились, что «Северный поток — 2» запустится до конца года
7:40
Блогер Миро призвала экс-жену Мамаева не настраивать против него родную дочь
7:28
Житель Воркуты беспричинно избил молотком покупателя в магазине — видео
7:19
Как стать автором своей жизни и почему использование фотошопа вредит психике

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
ТОП-5 женских имен с большой удачей
Языческий гороскоп по дате рождения — какой у вас знак-животное
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака