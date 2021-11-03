«Думала разревусь. А там «больше не твой член»: Ивлеева жалеет, что по-доброму рассталась с Элджеем

|
Мадлена Гришина
1 006

Анастасию Ивлееву разочаровала песня Элджея об их разводе

«Думала разревусь. А там «больше не твой член»: Ивлеева жалеет, что по-доброму рассталась с Элджеем

Фото: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Известная телеведущая и Insta-блогер рассказала о своих чувствах после развода с рэпером.

Анастасия Ивлеева хоть недавно и заявляла, что, спустя три месяца, готова к новым отношениям, но, кажется, до сих пор продолжает переживать из-за развода с рэпером Элджеем. Так, экс-муж недавно выпустил песню об их взаимоотношениях, в которой прозвучала фраза «больше не твой член». Телеведущую возмутили такие воспоминания о проведенном с ней времени. Рассуждениями Ивлеева поделилась в своем YouTube-блоге.

«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает… Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там „больше не твой член“, „было прикольно“ чава-какава! Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!» — описала Ивлеева испытанные эмоции после прослушивания новой песни.

Слухи о расставании пары ходили давно, но официально они объявили об этом в августе. Что именно стало причиной развода, Ивлеева и Элджей не сообщают, но телеведущая как-то проронила, что ее любовь к мужу превратилась в сестринскую.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина пытаются мирно определить порядок общения с их дочерью.

+7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
71.49
0.01 82.81
-0.15
Шанс обновиться! Как новолуние 4 ноября позитивно повлияет на три знака з...

Последние новости

0:39
Звезда «Бригады» об умершем после отсидки Гуменецком: «Грустная история с наркотиками»
0:27
Собчак расплакалась в эфире ток-шоу после неожиданного признания матери
0:11
День Казанской иконы Божией Матери: что можно и нельзя делать 4 ноября
0:10
Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС
23:57
Похожи как две капли: Ученые раскрыли первые признаки любви
23:45
Повелся на прописку: Винокур признался, что его брак задумывался фиктивным

Сейчас читают

Забытый актер Протасов и татуированные брови Джигурды: кто стоит за провокацией в адрес Жорина?
ТОП-5 женских имен с большой удачей
Языческий гороскоп по дате рождения — какой у вас знак-животное
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака