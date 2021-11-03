«Думала разревусь. А там «больше не твой член»: Ивлеева жалеет, что по-доброму рассталась с Элджеем

Известная телеведущая и Insta-блогер рассказала о своих чувствах после развода с рэпером.

Анастасия Ивлеева хоть недавно и заявляла, что, спустя три месяца, готова к новым отношениям, но, кажется, до сих пор продолжает переживать из-за развода с рэпером Элджеем. Так, экс-муж недавно выпустил песню об их взаимоотношениях, в которой прозвучала фраза «больше не твой член». Телеведущую возмутили такие воспоминания о проведенном с ней времени. Рассуждениями Ивлеева поделилась в своем YouTube-блоге.

«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает… Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там „больше не твой член“, „было прикольно“ чава-какава! Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!» — описала Ивлеева испытанные эмоции после прослушивания новой песни.

Слухи о расставании пары ходили давно, но официально они объявили об этом в августе. Что именно стало причиной развода, Ивлеева и Элджей не сообщают, но телеведущая как-то проронила, что ее любовь к мужу превратилась в сестринскую.

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