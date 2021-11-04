Рядом с задержанным в Дании «Академиком Иоффе» «появился» военный корабль РФ

Рядом с российским судном «Академик Иоффе», которое было задержано в Дании, на карте внезапно «появился» военный корабль РФ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса MarineTraffic.

Как стало известно 5-tv.ru, сейчас в датском порту Скаген нет кораблей Балтийского флота РФ. «Точка», обозначающая военный российский корабль, появилась больше часа назад. Это при том, что MarineTraffic обновляет данные ежеминутно.

В Минобороны РФ заявили, что ничего не знают о «возникновении» российского боевого корабля рядом с задержанным судном «Академик Иоффе».

Военный эксперт Борис Юлин в комментарии для 5-tv.ru сказал, что в истории военные корабли использовались для демонстрации намерений, если одна из сторон была не согласна с задержанием. Однако, подчеркнул специалист, он не обладает информацией о наличии такого рядом с задержанным «Академиком Иоффе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях задержания «Академика Иоффе». Причиной оказался судебный иск канадской компании One Ocean Expedition, ранее фрахтовавшей корабль. На нем застряли 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство России занимается вопросом освобождения россиян и судна во взаимодействии с властями Дании.

О том, как сейчас себя чувствуют моряки и ученые на «Академике Иоффе», ранее 5-tv.ru рассказала жена одного из исследователей.