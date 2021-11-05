🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 ноября, новая Луна призывает к активной творческой и интеллектуальной работе, требующей энтузиазма и энергии. Сегодня результативными будут испытания новой техники, исследования, а художники, музыканты и писатели почувствуют вдохновение и жажду экспериментов.

Взявшись за новый проект или вступив в отношения, помните, что вы хотите видеть в своей судьбе, а что нет. Не стоит ввязываться в дела, в которых сомневаетесь. То же касается и общения с окружающими. В ближайшие сутки нужно держать себя в руках — избегать конфликтов и вспышек эмоций.

♈ Овен

Вдохновенное новолуние если и стоит с кем-то разделить, то только с людьми, которым вы искренне доверяете. Примиритесь с родственниками и друзьями, если имел место конфликт, хотя бы позвоните им с добрым словом. Если вы недавно вступили в новый роман, сейчас самое время узнать партнера получше — познакомиться с его друзьями, возможно, с семьей, понять интересы и увлечения, найти нечто общее между вами. Любовь и открытое сердце должны руководить вами в этот день.

Космический совет: проведите сегодня время только с теми, кого по-настоящему любите.

♉ Телец

Иногда мимолетное знакомство превращается в крепкую семью, а деловая беседа — в выгодный совместный бизнес. И сегодня любая ваша встреча может оказаться случайной и неслучайной одновременно. Так что не стоит сидеть дома и отказываться от предлагаемого вам общения. В вашей судьбе вероятен новый интересный поворот, возможна даже полная смена курса — это касается и работы, и личной жизни.

Космический совет: помните, что случайная встреча может оказаться судьбоносной.

♊ Близнецы

Многие представители этого знака зодиака чувствуют себя сейчас на перепутье. Они ощущают усталость от жизни — работы, трений в отношениях, бытовых забот и не видят края темной полосы. Но он существует, и это несомненно. Закрепите это в своих мыслях и бейтесь за счастье, несмотря ни на что. Вам предстоит еще большая работа, но она не будет напрасной. Главное — не падать духом.

Космический совет: вы еще увидите свет в конце темного туннеля, наберитесь терпения.

♋ Рак

Ракам непременно нужно отказаться от пессимистического отношения к собственным силам и возможностям. Самое время поверить в себя — сегодня прекрасный день для первого шага. О чем бы вы ни мечтали, будь это высокая должность или успех в личных отношениях, не сомневайтесь — это будет вашим. Чтобы так и случилось, проявите терпение, трудолюбие и настойчивость. Решительные действия — то, чего требуют от вас звезды сейчас. Многое вам по плечу, только поверьте в себя!

Космический совет: в ваших руках заключена сила, о которой вы и не подозреваете — пора действовать!

♌ Лев

Львы буквально вязнут в болоте рутины, и это не к добру. Вспомните, сколько грандиозных планов вы строили, к чему стремились, но в силу обстоятельств или сомнений бросили попытки достичь. Пора освежить в памяти стратегию завоевания мира и приступить к воплощению. Понимающая Вселенная вас поддержит и даст сил для великих свершений.

Космический совет: пришло время вернуться к отложенным делам и давно поставленным целям.

♍ Дева

Для Дев пришло время повеселиться. И даже если рестораны и танцы сейчас недоступны, это не значит, что праздник отменяется! Найти радость легко, если есть желание. Еще более ценно умение создать радость самому. Разбудите в себе жизнелюбие, поделитесь чувствами с близкими и приятелями, подарите улыбку прохожему — счастье же в мелочах! Именно такая позиция позволит вам изменить качество жизни и добиться новых высот в ближайшем будущем.

Космический совет: звезды подарят вам энергию и позитивный настрой, используйте это!

♎ Весы

Желание отложить неприятный разговор понятно каждому. Не хочется причинять боль ни себе, ни другим. Но если делать вид, что проблемы нет, она не растворится в воздухе, и вы это знаете. А затягивать с решением — значит, сделать кому-то еще больнее. Будьте стойкими и знайте, что поступаете правильно. Честность порой бьет, но только с ее помощью проживается хорошая жизнь.

Космический совет: пришло время для серьезного разговора, который вы давно откладывали.

♏ Скорпион

Обидные слова ранят не хуже ножа, вы знаете. Помните об этом каждую минуту и ставьте на свое место собеседника. Это простое упражнение сотворит чудеса, причем не только с окружающими, но и с вами. Злое слово найти легко, но побороть его последствия порой не удается годами. Будьте нежнее с близкими и чужими, позаботьтесь о них, даже если встречаете грубость с другой стороны. На всех это будет действовать исцеляюще.

Космический совет: проявите мягкость и чуткость, ваши близкие нуждаются в вас.

♐ Стрелец

Кто сегодня хорошо поработает, тот будет пожинать плоды своего труда с гордостью и удовольствием. Беритесь за дело решительно и увлеченно, с пониманием, что все вам по силам. Не бойтесь испачкать руки или спросить совета, не отказывайтесь от помощи, потому что главное сейчас — достичь поставленной цели, получить желаемый результат. Все средства хороши, но только честные!

Космический совет: посвятите день активной работе, проявите трудолюбие и будете награждены.

♑ Козерог

Сказав правду, вы ничего не потеряете. Повторяйте эти слова почаще и становитесь смелее. Честность сделает вас ближе с окружающими и поможет расставить все в жизни по своим местам. Если давно боитесь признаться в любви, сегодня для этого замечательный день. Новая Луна и вся Вселенная поддерживают романтические и дружественные намерения. Скажите, что любите, освободитесь от груза сомнений, и весь мир заиграет новыми красками.

Космический совет: признайтесь в своих чувствах, и пусть страх вас больше не останавливает.

♒ Водолей

Отрицать собственные проблемы — не самый хороший способ решить их. Старые обиды и психологические травмы не излечиваются временем, они лишь засыпают на время и проявляются в момент слабости. Не стоит нести это бремя по жизни, пора избавиться от застарелых ран. Загляните в свою душу и найдите эти раны, в этой работе могут помочь профессионалы. Не стесняйтесь и не отрицайте помощь, если она вам нужна.

Космический совет: душевные раны сами собой не затянутся — пора проработать старые травмы.

♊ Рыбы

Рыбам как никому в этот день нужно держать язык за зубами, особенно не стоит проявлять инициативу. Общий эмоциональный фон новолуния нестабилен, очень вероятны вспышки агрессии из-за неосторожного слова. Хорошо подумайте, прежде чем что-то сказать и найдите в себе силы промолчать, если понимаете, что не спасете ситуацию. Не допускайте конфликтов и ссор, так как они могут не раз неприятно отозваться в будущем.

Космический совет: будьте осторожны в высказываниях, следите за своими словами и действиями.

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