Вымрут все: Билл Гейтс предупредил о разработке мощного биологического оружия

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Виктория Андреева
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Бизнесмен Билл Гейтс боится массового заражения оспой из-за террористов

Вымрут все: Билл Гейтс предупредил о разработке мощного биологического оружия

Фото: ТАСС / Leon Neal

Американский предприниматель боится, что через несколько лет на планете никого не останется. К такому развитию событий он не готов.

Основатель компании Misrosoft Билл Гейтс предупредил людей о надвигающейся катастрофе. Американский предприниматель считает, что мир может накрыть эпидемия оспы, победить которую будет почти невозможно: смертей может быть слишком много.

Страшную тайну Гейтс раскрыл в интервью британской общественной организации Policy Exchange. По его мнению, за создание «биологического оружия» уже взялись террористы. 66-летний бизнесмен считает, что пандемия коронавируса — прелюдия перед реальной опасностью. Он уверен, что заражать людей новой опасной инфекцией начнут в местах массового скопления. Например, в аэропортах.

Американский предприниматель считает, что необходимо учредить специальную рабочую группу при Всемирной организации здравоохранения, которая внимательно изучит потенциальную угрозу.

«Рабочей группе при ВОЗ по вопросам пандемии, вероятно, понадобится около миллиарда долларов в год. Она будет заниматься наблюдением и проводить „бактериологические учения“, как я их называю», — заявил Билл Гейтс.

Depositphotos / amnachphoto

Оспа — смертельно опасная вирусная инфекция. Она проявляется в виде сыпи на коже и слизистых оболочках, которая оставляет после рубцы и шрамы. Болезнь протекает очень тяжело. Вероятность летального исхода почти 40%, а в отдельных случаях и 90% — все зависит от штамма вируса, который поражает человека.

У выживших после оспы вырабатывается очень стойкий иммунитет. При этом есть большой риск остаться слепым после болезни. В последний раз случай заражения особо опасной инфекцией был зафиксирован в 1977 году в одном из городов Сомали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мешает остановить пандемию COVID-19.

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