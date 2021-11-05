Тайное станет явным: чего стоит опасаться при переходе Меркурия в дом Скорпиона

Влияние небесных светил на поступки людей неоспоримо, уверены специалисты по звездам. А гостевой режим, когда планета на время задерживается в том или ином знаке зодиака, корректирует влияние доминирующего созвездия, обогащая его присущими светилу особенностями.

По мнению астролога Тианы Атлас, которое она озвучила эксклюзивно для 5-tv.ru, приход интеллектуального Меркурия в дом Скорпиона с 6 по 24 ноября ознаменуется подводными камнями для тех, кто захочет докопаться до истины.

Кроме умственных способностей, Меркурий отвечает за нашу легкость в общении, эффективные коммуникации с противоположным полом и на работе, а также контролирует процесс обучения.

«В период перемещения Меркурия с 6 по 24 ноября, когда он входит в знак Скорпиона, мы становимся любознательными, нам хочется докопаться до истины», — рассказала астролог.

В обозначенный период, по мнению Тианы Атлас, стоит быть предельно осторожными: могут раскрыться тайны, особенно если вам есть что скрывать. Также практически весь ноябрь стоит быть внимательнее к собственным высказываниям, ведь ранить словом можно легко, а последствия сказанного необдуманным образом надолго вам аукнутся.

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Эксперт предостерегла все знаки зодиака от желания поиграться в детектива, вынюхивая вероятные улики, которые на деле могут оказаться лишь вашей фантазией. Из искры разгорится пламя, как известно, а любая мелочь в период нахождения Меркурия в Скорпионе рискует перерасти в серьезный конфликт.

«Обратите внимание на даты с 9 по 10 ноября. Не назначайте серьезных переговоров, не выясняйте отношения, не ругайтесь с начальником и не конфликтуйте с супругами: эти дни максимально напряжены», — предупредила астропсихолог.

Как объяснила специалист, в обычной жизни это выразится в неприятных новостях для всех представителей зодиакального круга, а в глобальном плане мир поджидают катаклизмы.

«Если вы чувствуете, что назревает какой-то конфликт, то не ждите, когда он взорвется, оговорите сразу все спорные моменты, не откладывая на потом. Лучше используйте этот период для обучения: Меркурий в Скорпионе этому благоприятствует», — посоветовала астролог Тиана Атлас.

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