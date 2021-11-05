Стал известен размер иска, из-за которого задержали «Академика Иоффе» в Дании

Стала известная сумма иска канадской фирмы One Ocean Expedition, по которому в Дании арестовали российское научное судно «Академик Иоффе». Согласно имеющимся в распоряжении 5-tv.ru документам, речь идет о 19 миллионах долларов — около 1,4 миллиарда рублей.

Выяснилось, что несколько лет назад фирма из Канады арендовала судно для туристических целей — на нем осуществлялись круизы. Но из-за накопленных долгов компания не смогла содержать корабль и лишилась его.

Проблемы с финансами Ocean Expedition начала испытывать в 2018-м. В какой-то момент «Академик Иоффе» попал в неприятный инцидент — корабль с пассажирами сел на мель. Пассажирам пришлось выплачивать убытки, а впоследствии фирма отменила еще девять рейсов. Компании пришлось выплатить 6,5 миллиона долларов. Причем «Академик Иоффе» был не единственным арендованным судном — в аренде находились еще два корабля.

В апреле 2019 года компания из Канады лишилась двух кораблей — того самого «Академика Иоффе», а также «Академика Сергея Вавилова». Их отправили в Россию. One Ocean Expedition обанкротилась и не смогла содержать последнее оставшееся судно. В результате компания указала издержки на 12,5 миллиона долларов (890 миллионов рублей) из-за отозванных судов.

Арест Академика Иоффе необходимо срочно оспаривать в суде

Задержанный «Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук. Адвокат Василий Давыдов рассказал 5-tv.ru, что в ситуации с судном «Академик Иоффе» институту необходимо срочно работать с юристами и оспаривать решение суда.

Как отметил юрист, следует в подробностях ознакомиться с договором фрахтования — наверняка в нем прописаны обязанности каждой из сторон.

«Вот эти повреждения, они же не просто так там появились. Кто-то их нанес. Должны были быть составлены соответствующие протоколы. Возможно, что в этом случае убытки и повреждения должна оплачивать страховая компания. Поэтому сложно рассуждать на эту тему, не зная, как распределено бремя ответственности между сторонами», — подчеркнул он.

Адвокат рассказал, что Ocean Expedition выплатила средства или аванс владельцу судна, которым является Институт океанологии. Он пояснил: после банкротства сторона, которая была заказчиком услуг, требует возвращения аванса. Поэтому суд, рассмотрев заявление, арестовал имущество российского научного учреждения.

Институту необходимо нанять специалистов по морскому праву — к такому заключению пришел Давыдов. При этом, не исключает он, время может быть уже упущено, поскольку там, вероятно, был какой-то судебный иск, и обеспечительные меры принимаются как раз в его рамках.

«Возможно, на это не обратили внимание, сейчас надо срочно работать с юристами и оспорить решение суда. Другого развития событий я не вижу. Я думаю, это можно вполне оспорить. Сейчас надо решать именно через судебные механизмы, через привлечение экспертов», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученый показал фото с задержанного «Академика Иоффе».