Уникальный материал для регенерации костей создали в России

В России создали гранулы с антимикробным эффектом для восстановления костей

Специальные антимикробные гранулы, предназначенные для эффективного восстановления поврежденной костной ткани, разработали российские специалисты. О новейшей разработке рассказали «Известия».

Созданием занимались ученые из Московского института стали и сплавов (МИСиС). В качестве основы они использовали гидроксиапатит, близкий по структуре к естественной минеральной составляющей скелета. За счет добавления ионов серебра и стронция гранулы не только способствуют сращиванию кости, но и подавляют патогенные микроорганизмы в зоне повреждения.

Запатентованная технология ориентирована на решение проблем с крупными дефектами костей, которые нередко становятся следствием серьезных травм, операций или затяжных болезней. Сами специалисты заявили, что его уникальность заключается в возможности изменять прочность гранул, уровень их пористости и время растворения в организме.

«Серебро известно своими антибактериальными свойствами, однако его избыток может негативно влиять не только на бактерии, но и на клетки организма. Поэтому при создании материала важно подобрать такое количество серебра, которое обеспечит необходимый антибактериальный эффект без повреждения здоровых тканей», — сказала кандидат химических наук Екатерина Чиканова.

Исследователи уверены, что разработка послужит надежным фундаментом для выпуска качественных остеопластических материалов и позволит получить инструменты с контролируемыми параметрами для реабилитации пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о появлении в России набора реагентов, направленного на выявление устойчивости бактерий к метициллину.

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