«Холод» с Любовью Аксеновой вошел в число лидеров рейтинга сериалов за август

Аналитический портал «Медиалогия» опубликовал Российский рейтинг сериалов за август 2026 года. Отечественный проект «Холод» с Любовью Аксеновой в главной роли занял второе место среди самых заметных сериалов месяца. Об этом сообщается в исследовании компании.

Лидером рейтинга стал сериал «Дом дракона» — спин-офф «Игры престолов», набравший 1 424 балла. На второй позиции оказался российский сериал «Холод» с результатом 1 148 баллов. Третье место заняло аниме «Магическая битва» — 1 045 баллов. В пятерку также вошли «След» (1 041 балл) и «Пацаны» (952 балла).

По данным «Медиалогии», в августовский ТОП-30 вошли преимущественно российские проекты — 16 сериалов из 30. Также в рейтинге представлены проекты из США, Турции, Японии и Великобритании.

Среди новых участников рейтинга наиболее высоко расположился российский сериал «Число зверя», который занял 11-е место.

Аналитики отметили, что зрители продолжают отдавать предпочтение известным франшизам: из 30 проектов только шесть сериалов вышли в 2026 году. При этом аниме «Магическая битва» остается одним из самых стабильных участников рейтинга — с января по август оно не опускалось ниже шестой строчки.

Еще одной тенденцией стало усиление позиций турецких сериалов. Впервые в истории рейтингов «Медиалогии» проект из Турции вошел в ТОП-10: подростковая драма «Еще 17» заняла восьмую позицию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.