«Мало кто знает про общего ребенка»: Малахов рассказал о тайне с Собчак

Телеведущий необычно поздравил коллегу с 40-летием

Ксения Собчак в пятницу, 5 ноября, отметила юбилей — 40 лет. В разгар пандемии она вместе с мужем Константином Богомоловым решила уехать подальше от московской суеты в Италию. Откуда и принимала многочисленные поздравления от родных, друзей и коллег.

Пожалуй, самым оригинальным поздравлением отличился телеведущий Андрей Малахов. В важный для Собчак день он напомнил ей, что их связывает не только многолетняя дружба, но и общий ребенок.

«Ксюша! С юбилеем!!! За годы дружбы у нас было многое, но мало кто знает про общего ребенка», — написал Малахов Ксении Собчак на своей странице в Instagram-аккаунте.

Instagram @malakhov007

Совместным ребенком оказалась кукла, которую телеведущие вместе воспитывали в рамках телешоу «Ребенок-робот» в середине 2000-х. По задумке создателей программы, Малахов и Собчак должны были попробовать себя в качестве родителей. На тот момент никто из них не имел детей. Потому, увидев Собчак в роли матери, Малахов был шокирован. Она постоянно сетовала на трудную женскую долю и всячески старалась сторониться куклы-робота. Ныне телеведущая уже сама имеет сына Платона, в котором души не чает. Малахов не смог не отметить изменения в Собчак.

«Хорошо, что спустя столько лет мы улучшили наши родительские навыки!» — добавил в поздравлении Малахов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как муж Ксении Собчак так поздравил телеведущую, что заставил рыдать страну.