Онколог озвучил простейший способ обнаружить у себя предвестника рака

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 692

Онколог Базылев назвал тромбы возможными признаками рака

Фото, видео: depositphotos / lightsource

Своевременное обследование может как сохранить жизнь, так и помочь выявить другое не менее опасное заболевание.

Одним из признаков появления онкологического заболевания могут стать тромбы. Выявить злокачественное новообразование можно с помощью коагулограммы — исследования системы свертывания крови. Отклонения в анализах могут предупредить об опасном заболевании. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал врач-онколог и химиотерапевт Андрей Базылев.

Какой симптом говорит о наличии тромбов в организме?

Тромбы — это сгустки крови, которые мешают правильному кровообращению в организме, а порой подвергают жизнь смертельной опасности.

«Если вы заметили, что в анализе крови у вас увеличились тромбоциты, в коагулограмме имеются различные отклонения, либо на фоне полного здоровья появляются тромбы — это повод обследоваться и посетить онколога для того, чтобы он составил список обследований для возможного исключения появления опухолей», — подчеркнул онколог.

По словам эксперта, не стоит переживать. Тромбы могут появляться и по другим причинам. Но образование опухоли — основная причина.

«Опухолевый процесс всегда сгущает кровь и вызывает различные отклонения в анализах, а именно в коагулограмме и именно в виде увеличения тромбоцитов, что и приводит к образованию различных тромбов», — подыытожил врач.

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