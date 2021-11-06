Прохор Шаляпин провел время с 78-летней экс-женой Джигарханяна: «Заехал на чай»

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Надежда Квашенко
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В дружеских посиделках принял участие и пасынок актера, с которым у главного ловеласа отечественного шоу-бизнеса немало общего.

Прохор Шаляпин провел время с 78-летней экс-женой Джигарханяна: «Заехал на чай»

Фото: Instagram @shalyapin_official

Потерявший супругу спустя два месяца после свадьбы Прохор Шаляпин всегда комфортно чувствует себя в обществе женщин зрелого возраста. Недавно он навестил экс-супругу Армена Джигарханяна.

Снимок в компании 78-летней актрисы Татьяны Власовой и ее сына Степана, певец опубликовал на своей странице в Instagram.
На фото, от которого веет домашним уютом и непринужденностью дружеской беседы, все трое расположились за столом.

«Заехал в гости на чай к хорошим людям!» — подписал снимок Прохор.

Instagram @shalyapin_official

Актриса Татьяна Власова была второй женой Джигарханяна. Они прожили вместе больше полувека. Однако в 2015 году брак закончился разводом. Общих детей у супругов не было.

У Власовой есть сын от первого брака — 54 летний Степан, который носит фамилию актера. С Шаляпиным у него немало общего. Так, мужчина жил в Лас-Вегасе, увлекается игрой в покер и является частым гостем на различных ток-шоу пишет KP.RU.

Как известно, отношения с другой экс-женой эксцентричного Джигарханяна, Виталиной Цымбалюк-Романовской у Шаляпина складываются не столь приятно.

Ранее главный ловелас российского шоу-бизнеса обвинил свою бывшую возлюбленную в грязном пиаре на его имени. Шаляпина возмутили высказывания пианистки о том, что смерть его жены Татьяны Дэвис была грандиозным обманом.

Цымбалюк-Романовская рассказала, что исполнитель нередко использовал свою личную жизнь ради пиара, да и их отношения были просто игрой на публику.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Шаляпин ответил на вопрос о сексе с «бабулечками».

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