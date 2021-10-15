Цымбалюк-Романовская отреагировала на решение Шаляпина подать на нее в суд

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 030

Ранее стало известно, что главный ловелас российского шоу-бизнеса обвинил экс-возлюбленную в грязном пиаре на его имени.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ничего не знает о намерениях бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина судиться с ней. Вдова Армена Джигарханяна дала эксклюзивный комментарий 5-tv.ru, в котором отметила, что не осведомлена о планах певца и даже не желает интересоваться ими. 

«Дело в том, что я готовлюсь к концерту. В связи с этим ничего не планирую. У меня свои планы, своя жизнь, поэтому я даже прокомментировать не могу», — сказала она.

Ранее пианистка назвала смерть жены Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис не более чем обманом. По ее мнению, трагическая история была придумана исключительно для пиара. Цымбалюк-Романовская вспомнила, что будучи в отношениях с певцом много раз ловила его на лжи, и теперь каждую его выходку делит на два. Музыкант в отместку на свои обиды выдала тайну экс-любовника. В одном из интервью она публично заявила, что Шаляпин во всем желал походить на своего главного кумира — певца Филиппа Киркорова. Дело доходило до стыдного: он якобы скупал на рынке «Дубровка» подделки нарядов «короля эстрады».

Шаляпин же, судя по всему, настроен серьезно. Вместе с адвокатом Александром Бенхиным он подготовил иск, в котором потребовал у Цымбалюк-Романовской официальных извинений, а у СМИ — удалить всю порочащую честь и достоинство певца информацию. Как позднее пояснил юрист, бумага — это предупреждение для пианистки, которая «играет с огнем».

Бенхин подчеркнул, что при сильном желании пианистку могут привлечь к ответственности и по уголовным статьям, в частности, о клевете и неприкосновенности личной жизни.

В прошлом Прохора Шаляпина и Виталину Цымбалюк-Романовскую связывали недолгий, но яркий роман, напоминает StarHit.ru. Влюбленные даже думали завести ребенка. Но отношения разладились, и после расставания экс-любовники не упускают момента, чтобы подкинуть друг другу очередную неприятность.

Как ранее писал 5-tv.ru, Шаляпин записал новую песню в память об умершей жене.

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