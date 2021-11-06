Жена Петросяна откровенно рассказала о проблемах: «Элегантно прикрываю синяк»

Поклонники Татьяны Брухуновой как могли поддержали молодую мамочку.

Супруга юмориста Евгения Петросяна откровенно рассказала поклонникам о проблемах, с которыми ей пришлось недавно столкнуться. Обычно жизнерадостная и обаятельная Татьяна Брухунова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором ее с трудом можно было узнать. Девушка выглядит очень грустной и к тому же, прячет глаза за стеклами солнцезащитных очков.

Instagram @bruhunova

«Элегантно прикрываю синяк на щеке. Прощайте, зубы мудрости!», — подписала фото Брухунова.

Как оказалось, девушка вынуждена прятать свое лицо от посторонних глаз после хирургического вмешательства. В результате болезненного процесса удаления зубов мудрости на щеке у модницы появился синяк.

Подписчицы горячо посочувствовали Татьяне и рассказали, как сами оказывались в подобной неприятной ситуации.

«Я однажды после удаления зуба десять дней пробыла на больничном, врач попался такой, что даже синяки от его пальцев на щеке остались»;

«Как говорится: все прошло, пройдет и это»;

«Держитесь», — поддержали жену юмориста в комментариях.

Также многие отметили, что, несмотря на пережитые мучения, Брухунова выглядит прекрасно. Ее образ в пальто глубокого синего цвета, уютном сером свитере с высоким воротом и оригинальным черно-белым беретом подписчики нашли очень стильным и гармоничным, отвечающим самым горячим трендам этого сезона и в то же время выдержанным и элегантным.

В ответ супруга Петросяна поблагодарила своих поклонников за советы и рассказала, что уже получила все необходимые назначения от своего врача и надеется, что скоро все придет в норму.

«Я четко следую рекомендациям своего специалиста. Доктор после нескольких лет наблюдений порекомендовала удалить. Верхние убрала после рождения Вагана. Нижние спустя полтора года», — рассказала Брухунова.

Весной прошлого года в семье артиста родился наследник. Маленький Ваган стал большим чудом не только для пожилого шоумена, но и его супруги. Молодая мамочка призналась, что после появления малыша ее жизнь кардинально изменилась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Татьяна Брухунова рассказала о незнакомце, набросившемся на нее с криками.