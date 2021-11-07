Семенович показала фигуру в дерзком купальнике: «Не пишите, что надо похудеть!»
Певица рассказала фанатам, как научилась принимать свои нестандартные формы и предложила полезное психологическое упражнение.
Фото: globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала себя во всей красе, опубликовав фото в дерзком купальнике. На снимке артистка нежится под лучами солнца на египетском пляже в наряде яркого фиолетового цвета, который будто расползается на теле, оголяя талию и живот, и держится только благодаря шнуровке.
Свой пост Семенович сопроводила рассуждениями о том, как важно принимать свою внешность. По словам артистки она сделала именно так и теперь ничьи слова не заставят ее сомневаться в собственной красоте.
«Многие хотели фото в купальнике! Вот, пожалуйста, это я в полной красе. И не надо мне писать, что мне надо похудеть или уменьшить грудь или удлинить ноги! Я счастливый человек, которого не особо интересует мнение других людей!» — подчеркнула певица.
Семенович признала, что раньше очень нуждалась в похвале и одобрении общества, но только навредила себе в погоне за ними. Чтобы уберечь от этой участи поклонников, знаменитость предложила следующее упражнение: нужно найти 20 хороших качеств в себе и похвалить себя за каждое из них отельно.
«Анна никого не слушайте. Вы просто огонь. Сколько я себя знаю, мое мнение все такое же»;
«Анечка, я всегда вами любовалась и сейчас в полном восторге»;
«Все хотят фото без купальника»;
«Прекрасная фигура у вас, на вкус и цвет фломастеры разные, всем не угодить. И не нужно этого делать», — писали вдохновленные фолловеры в комментариях.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Анна Семенович заявила о намерении стать матерью в следующем году.
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