Алтарь желаний: назван последний день в 2021-м, когда можно изменить свою судьбу

Экстрасенс и эксперт по эзотерике Андрей Харрис рассказал об особенном дне в году, когда можно изменить свою судьбу и ход всего следующего года. Об этом не пишут календари и общедоступные источники, однако магические и оккультные книги и народные поверья говорят о невероятной силе обряда, проведенного в нужный момент. Ближайший такой наступит 21 декабря — в день зимнего солнцестояния с самой длинной ночью в году.

«В это время портал между миром людей и миром духов стирается, и также открывается точка доступа во Вселенную. Это поможет каждому человеку получить доступ к его судьбе, а значит, направить ее в лучшую сторону и стать немного счастливее», — рассказал Харрис.

Обряд исполнения мечты требует особой подготовки. Сначала нужно оформить свой личный алтарь желаний. Для этого нужно взять еловые ветки и положить их в основании алтаря небольшим кругом — они станут символом богатства, материального успеха. На эти еловые ветки надо положить три красных яблока, в тело которых воткнута сушеная пряность гвоздика — это символ долголетия и крепкого здоровья.

Далее необходимо поставить на алтарь свечу красного цвета. Подойдет любая аромасвеча в виде стеклянной колбы, ее поместите в центре, между яблок — она будет символизировать ваш успех в карьере. Также свеча знаменует огонь жизни в человеке, который никогда не угасает. Всю композицию требуется посыпать мукой, мука — это древний символ удачи и поддержки высших сил, который встречается у разных народов.

«Когда наш алтарь готов, мы дожидаемся темного времени суток, принимаем душ, чтобы очистить свое тело, успокаиваем свои мысли, берем лист бумаги и пишем свое самое главное желание или свою самую сокровенную цель на следующий год. После того как мы внимательно все взвесили и написали, мы поджигаем свечу на нашем алтаре и сжигаем этот лист от пламени свечи, пепел оставляем там», — пояснил Харрис.

Очень важно не убирать алтарь с прахом неисполненной мечты до 1 января 2022 года — именно тогда, говорит экстрасенс, портал Вселенной полностью закроется, а ваше желание отправится в космос, начнет транслироваться в жизнь, и оно обязательно исполнится уже в 2022 году.

«Вы очень позитивно повлияете на всю свою будущую судьбу. Также в эту ночь хорошо заниматься предсказаниями, гаданиями, потому что грань между мирами стерта и получать информацию как никогда легко. Ближайший подобный день нас ждет только весной 2022 года», — заключил эксперт.

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