Горячий чай способен привести к развитию рака

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Анна Павлова
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Врач Арзуманян предупредила о возможности развития рака из-за горячего чая

Горячий чай способен привести к развитию рака

Фото: Depositphotos / 5PH

Неправильно подобранная температура напитка может нанести серьезный вред организму, считает врач Маргарита Арзуманян.

Слишком горячий чай может привести к онкологическим заболеваниям. Поэтому лучше всего употреблять напиток остывшим. Об этом рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, чашка горячего чая в руках создает иллюзию тепла, особенно когда на улице холодно. Попытки согреться обжигающим напитком или вовсе кипятком могут оказаться плачевными.

«По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим», — сказала она.

Напиток не принесет никакого вреда, если его температуру довести до 40 градусов, добавила Арзуманян. Специалист подчеркнула, горячий чай создает больше психологический эффект, нежели согревающий.

«Чай согревает в моменте: рот ощущает температуру, нам кажется, что мы согрелись, в желудке мы температуру не чувствуем», — уверена она.

Чтобы напиток был более полезным, после заварки чая следует подождать пять минут — за это время чай не только остынет, но и заварится в правильную консистенцию. А чтобы сделать его еще более вкусным, можно добавить травы и сушеные фрукты: апельсин, чабрец, иван-чай, душицу и другие.

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